惡霸貓天天欺負同伴　得知汪病重牠性情大變　這個行為網民給滿分

跨物種間也有堅定的感情。一名女子家中原本養了一隻橘貓，後來收編了一隻小狗回家，橘貓經常看狗狗不順眼會欺負牠，後來狗狗生重病，橘貓知道同伴生病後突然個性180度大轉變，完全不再欺負狗狗還會擔心牠，如此巨大變化讓飼主都很吃驚。



根據《The Dodo》報導，國外一名女子菲托（Andrea Fito）之前養了一隻米克斯（唐貓）橘貓名叫荷魯斯（Horus），後來她又收編了一隻小狗名叫可可（Coco），因為荷魯斯過去都是單獨一隻貓享受全家的寵愛，現在多了一隻狗不但會侵犯牠的領地，也分走了媽媽對自己的關照，因此荷魯斯開始不待見可可，經常會有意無意的欺負霸凌牠，好在可可是一隻開朗的狗兒，對荷魯斯的欺凌也沒當一回事。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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可可隨著年紀越來越大，身形也逐漸長到比荷魯斯還大了至少兩倍，雖然荷魯斯沒有因為可可身形變大而停止欺凌，但至少可可也有足夠的體力去抵擋。不過，好景不常的是可可前陣子因為不明原因病倒，突然不吃不喝而且身體虛弱，菲托趕緊帶可可去做檢查，發現竟然感染了致命的狗病毒。

所幸可可命大，經過積極的治療後，牠從鬼門關走了一遭，順利治好疾病。令菲托意想不到的是，除了可可奇蹟康復之外，荷魯斯個性突然180度大轉變才是最讓人驚訝的，荷魯斯自從發現可可生病後再也沒有欺負過牠，反而常常露出擔心的神情，靠近可可身邊想要安慰牠，甚至還常常抱著生病的可可摸摸牠的投，就像是在安慰對方一樣，這讓菲托發現其實牠們感情是很好的。

菲托表示，她看到本來桀敖不馴的荷魯斯變得非常擔心可可的狀況，再也不跟可可打架的巨大轉變讓她感到很驚訝又覺得溫馨。雖然可可病完全好起來之後，荷魯斯繼續跟可可過著常常小打小鬧的生活，但身為飼主的菲托已經了解這就是這一貓一狗獨特的相處模式，「如果再次發生同樣的狀況，荷魯斯又會變回那溫柔體貼的孩子。」

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