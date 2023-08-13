橘貓爸「父代母職」 遭小貓賴著狂踩奶 父愛大爆發融化網民
撰文：聯合新聞網
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讓貓爸爸帶小孩會是什麼樣子？日本一名飼主分享最近家中的有趣現象，小貓們等著住院的貓媽媽回家，在這空窗期間貓爸爸被迫臨時上陣，任由小孩們在自己的肚子不斷踩奶，意外溫馨的畫面融化不少網友。
飼主（@kanjimorimori）在Tiktok分享這段有趣畫面，主人表示當時兩隻小貓正等著住院的貓媽媽回到家中，然而想呼嚕踩奶卻找不到目標，這時竟然把腦筋動到自己爸爸身上，轉眼間就開始在橘貓爸爸的懷裡踏踏。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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儘管公貓沒有任何奶水，但小貓踏踏呼嚕後變得相當放鬆，貓爸爸也沒有露出任何不耐煩的模樣，任由小貓們在自己的肚肚上踩奶。親密的互動瞬間感動許多網友。
影片底下湧進上百則留言，網友們紛紛表示「看起來不會太糟糕」「值得人類學習的好貓爸爸」、「愛讓不可能變成可能」、「爸爸打哈欠」、「感受到滿滿的父愛」。
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