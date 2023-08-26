小虎斑貓守在大貓遺體旁　居民曝牠倆無血緣關係　真相令人淚崩

養育之恩更勝血緣！民眾在巷內發現一隻小貓待在一隻死亡的成貓身邊日夜哭泣，本以為那是牠的媽媽，事後發現兩者其實毫無關係，卻誕育出宛如親子的真摯情感。



韓國一處陰暗的巷弄中，當地居民聽到持續一整天的貓叫聲，前往查看發現是來自一隻年幼的流浪小虎斑貓，待在一隻已氣絕的大貓身邊不斷喵喵叫。小貓不分日夜守在大貓身邊，除了偶爾跑去喝托盤接的雨水解渴以外，剩下時間都回到原處守屍，不時舔舔大貓的身體，或著將頭靠在牠身上，表現出深情的模樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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大貓死了兩三天後屍體開始發臭，附近居民受不了聯絡獸醫院來處理，當人類靠近，小貓嚇得逃走，等人離開後又回到原處繼續守候或鳴叫。獸醫帶回成貓診斷死因，經檢驗牠的肝臟和肺臟有腫瘤，腎臟也有衰竭症狀。

當地居民表示認得這隻小貓，指出這兩隻貓其實沒有血緣關係，死亡的是公貓，某天在路上救了被其他流浪貓欺負的小貓，從此成了牠的爸爸；這隻公貓以前有過一個親生孩子，但出車禍身亡。結識小貓後就把牠當自己的小孩照料，兩貓總一起行動一起覓食，相互陪伴取暖。

動保組織回到原處救助小貓，用了沾有公貓氣味的毯子誘捕，終於成功將擔心受怕的小貓保護安置。原本獸醫擔心小貓不斷舔屍體會引發感染，幸好檢查結果健康沒有太大問題。

獸醫將公貓屍體帶來讓小貓見最後一面，在公貓被帶進來前，小貓一直小聲喵喵叫，當看到公貓屍體的當下，鳴叫瞬間停止，目不轉睛地盯著牠看並湊上去嗅聞，似乎在對養父進行最後的默哀和道別；而牠在公貓死亡後持續依傍身邊，也像是在感念和報答養育之恩，這對沒有血緣貓咪的情感讓在場的獸醫和志工為之動容。

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