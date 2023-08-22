瀕死幼貓倒在路邊　厭貓男不忍轉念收編　貓咪靈性報恩改變飼主

一名極端厭惡貓咪的男子某天下班後在寺廟附近看到一隻快死掉的小浪貓，本來想裝沒看到的他因想起稍早跟住持討論生命的議題，思考許久後動了惻隱之心想說看看能不能救牠，沒想到瀕死的小貓成功被救活，為了報答男子的恩情還成了一隻非常懂得報恩的貓咪，讓男子老婆相當感動。



IG一名女網友「koban0726turuhime1129」曬出自家貓咪「小判」的貓生故事，小判1年多前是一隻倒在寺廟路邊瀕臨死亡的流浪小貓，當時女網友的老公剛從寺廟下班，極端厭惡貓咪的他看到一隻死掉的小貓倒地本來不想理會，但因為想起上班的時候曾經跟寺廟住持聊到生命相關的議題，站在原地天人交戰許久在想要不要拯救這個小生命，最終惻隱之心還是驅使他忍下厭貓心理，走向小貓倒地的柏油路將其救起。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼瀕死幼貓被救活，最後向飼主一家報恩▼▼▼

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男子將小貓帶回家後本來只是想說看緣分夠不夠救活牠，如果救不活就算了，沒想到小貓在男子一家人的細心照顧下奇蹟康復，並被取名為「小判」，令人驚訝的是小判是一隻非常聰明的貓，牠完全能夠在短時間內記住爸爸討厭什麼東西或討厭自己做什麼舉動，聽話乖順到令人詫異，還會擔任小主人的貼心保母，完全不讓爸媽操心，這也讓女網友大讚「小判根本就是來報恩的」。

小判的貓生故事在IG上吸引萬名網友迴響，網友留言表示「妳老公的表情真的變不一樣了，現在寵溺抱著貓咪的他完全無法想像以前有多厭惡貓」、「這隻貓真得是來報恩的，謝謝你們救了牠，牠知道你們是值得信賴的好人」、「這就是貓的報恩」、「我其實也不喜歡貓，但我真的對這名討厭貓的男子還願意救貓致上敬意」。

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