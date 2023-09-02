收容所比特犬每天幫自己整理床鋪為求一個家　2周後有奇蹟出現？

有些犬種被認為兇猛不易馴化，獲得領養的機會就更渺茫，一隻比特犬因為其品種而持續在收容所等待，工作人員偶然拍下牠鋪床的影片上傳，成功走紅，也順利找到願意領養的飼主。



美國俄亥俄州的動物收容所SICSA有一隻名叫Rush的比特犬，牠從出生就無家可歸。比特犬因好鬥兇猛的性格經常被人畏懼和排斥，身為比特犬的Rush即使個性非常熱情友善，在領養行列中一直乏人問津。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Rush在收容所苦苦等待一個溫暖的家，一名行銷工讀生拍下牠每天都會乖乖幫自己鋪床的影片，只見Rush搖著尾巴咬著被單的一角，在自己的床邊兜圈，似乎想證明自己不是兇惡的狗狗，眼神看起來哀愁惹人憐愛，打動許多網友，至今已有280萬觀看次數，讓牠在網路上爆紅。

這支影片改變了Rush的命運，上傳兩週後，一對夫婦前來探視，一見到牠立刻就愛上了。事實上這對夫妻才剛失去他們的寵物狗，還沒準備好迎接新的毛家人，偶然看到Rush的影片莫名被挑動，覺得與牠有不可思議的緣份，立刻決定領養這隻比特犬，網友也替Rush開心，恭喜牠終於找到愛牠的主人，終結無止盡在收容所等待的宿命。

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