伯恩山犬化身超巨地毯　戶客嚇呆　真實身分掀熱議：以為是一隻狗

小心別踩到地毯！美國有名網友日前逛街的時候，被一家棉被店吸引目光，想走進去的時候才驚覺腳邊的根本不是一般的地毯，而是活生生的伯恩山犬正在休息，讓他笑說差點就絆倒跌進店裡了。



網友「Aleeta Love」日前到了科羅拉多州（Colorado）一處市中心逛街，過程中看到有間店家的被子相當漂亮便走近欣賞。不過當他越來越往店鋪裡走，意外發現原來迎接他的根本就不是一般的絨毛地毯，而是2隻超大隻的伯恩山犬趴著不動。雖然差點就被絆倒，但可愛的模樣瞬間就療癒了原PO的心靈。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這張照片被分享到臉書社團「Dogspotting」，一時之間許多網友都沒有認出「地毯」的真實身分，「我以為這是其中一個被子」「乍看之下我也以為這是地毯 直到我發現牽繩」「熊地毯？」「我想說是一隻狗」。

貼文曝光後陸續有網友分享之前同樣在店裡看過這對伯恩山犬，笑說這個工作非常符合牠們。原PO也補充說明狗狗慵懶躺著幾乎都不動，「我不得不走來走去才能越過他們」。

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