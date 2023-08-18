黃狗誤食老鼠藥中毒！不想添麻煩偷離家等死　飼主見狀急忙這樣做

狗狗有時候一些行為令人心疼。一隻生活在農村的狗狗因誤食老鼠藥出現中毒症狀，狗狗以為自己中毒活不下去，不想給主人添麻煩就偷偷離家出走，過沒多久飼主馬上發現愛犬不見了，打開監視器看到狗狗正一瘸一拐的離家，又難過又生氣的衝出去把狗狗抱回來，立刻買去獸醫院買藥跟點滴回來搶救愛犬。



綜合陸媒報導，大陸廣東韶關一隻黃色唐狗（米克斯狗狗）8日當天因為到田裡去玩，不小心誤食了劇毒老鼠藥出現嚴重中毒症狀，狗狗疑似認為自己中毒可能會死，就趁主人沒注意的時候一瘸一拐的走出家門，不想讓飼主擔心想獨自找地方等死，結果飼主過沒多久就發現愛犬失蹤，調監視錄影器一看愛犬竟然自己離家，立刻衝出去把牠抱回來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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過沒多久飼主馬上發現狗狗中毒症狀，跑到鎮上獸醫院買了藥跟點滴回來，並且先調製肥皂水先讓狗狗喝下去解毒，再親自抱著餵藥，隔天狗狗狀況開始好轉，飼主也給牠吊了獸醫院買回來的點滴，所幸在飼主的努力下狗狗中的毒減輕，身體開始慢慢好轉恢復健康。

飼主救中毒狗狗影片在網路上瘋傳，網友留言表示「狗狗好可憐，還好飼主不離不棄搶救總算是脫離險境」、「捕鼠藥都很毒的，有時候人吃下去都救不回來遑論是狗狗了」、「所以才說綁牽繩很重要，鄉下地區人都沒有習慣給狗狗綁牽繩，也難怪會到處亂跑吃到毒藥」、「拜託栓好牽繩，這次是狗狗命大，要是有下一次真的後果不堪設想」。

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