雪橇犬親自從收容所領養小貓回家　幸福指數爆表　網讚：貓狗雙全

hi bro 我是蘑菇！家人們，誰能懂啊，貓狗雙全的快樂誰懂啊？



國外的小姐姐@raven_and_woodhouse(Valenzuela) 家裏養了一隻哈士奇，名叫—Raven。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 17

因為工作比較忙，小姐姐擔心Raven一隻狗在家孤單，就打算再養一隻貓。可她又擔心兩小隻相處不融洽，於是想了一個很可愛的法子……

她帶着狗子一起去收容所，讓牠自己選一隻貓朋友。工作人員聽了都表示驚訝，不過也認可這是一個不錯的想法。

Raven表現得十分開心，牠走過一間間小貓住所，徘徊了許久卻一直都無法選定自己的貓朋友。因為那些小貓看到牠十分害怕，或蜷縮在角落，或忍不住哈氣……讓Raven很是委屈。

但，牠也沒有放棄。很快牠和一隻可愛漂亮的長毛虎斑看對了眼，難得的是，小貓一點都不害怕牠，甚至親密地和牠互動。

於是，一場雙向奔赴的友情正式拉開帷幕。小姐姐將小貓帶回家，邀請牠成為家裏的一份子，還給牠起了一個好聽的名字叫「Woodhouse」！

也許是一見如故，兩小隻一起生活的畫面甜滋滋的，簡直羨煞旁人，沒錯說的就是小姐姐本人。

不信你看看，這幸福感溢出屏幕了啊：牠們一起玩耍；一起吃飯；一起睡覺；一起過生日；一起外出旅行；甚至一起「欺負」Valenzuela，哈哈哈！

偶爾也會一起調皮，犯錯後被小姐姐批評，再一起相互取暖……小姐姐：合着就逮着我餵狗糧唄！

嗚嗚，難怪那麼多人希望「貓狗雙全」，這種歲月靜好的感覺，簡直不要太哇塞！

後來，小姐姐還生了一對可愛的女兒，幸福的六口之家達成！

好了，不說了，我要去抱緊我家毛孩子了！

延伸閲讀：回家途中以為自家貓咪跑了出來 抱回家後上演真假貓 結局很有愛

+ 20

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】