拉布拉多犬被嫌太胖被賣到狗肉館！牠嚇到下跪哀嚎　最後有奇蹟？

一隻重達60公斤的貪吃拉布拉多犬被飼主嫌太胖，竟將牠賣給狗肉販子準備殺掉，拉拉發現自己要被運上狗肉車，害怕到當場下跪求飼主不要拋棄牠，一旁的狗肉販子們冷血地看著一切，還好最後關頭一名暖心大哥當場出錢買下拉拉帶回家收編，拯救了拉拉成為盤中飧的命運。



綜合陸媒報導，大陸網紅「農村啊威」於2日上傳一段影片，河南省一名飼主養了一隻重達60公斤的胖拉拉，竟然嫌牠太重也不願幫牠減肥，聯絡當地狗肉館的工作人員前來把狗載走賣掉。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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拉拉被飼主帶到狗肉場附近，眼見自己要被主人拋棄，拉拉像是瞬間明白了所有狀況，開始反抗狗肉販的抓捕。

拉拉儘管身體肥胖跑不快，但牠知道自己即將被賣掉的命運，發現反抗也沒有用當場嚇到下跪哀嚎，不斷發出嗚咽的吠叫聲，但周圍的狗肉販子完全沒有想理會這隻拉拉的意思，硬是強行將其裝籠帶上車。好在附近一名好心的大哥捨不得拉拉要被做成狗肉料理，在狗狗要被帶走前出錢買下了這隻拉拉，讓牠脫離成為盤中飧的命運。

拯救胖拉拉的影片在網路上吸引超過3萬人觀看，網友留言表示「主人太垃圾了，不想養狗有更好的方式處理，為何非得賣去狗肉場」、「狗狗啥都明白，最後果斷跟新主人走了，完全不想理舊主人」、「其他狗狗就沒這麼好運了，看著狗肉車上的狗狗一個個可憐又絕望的樣子」。

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