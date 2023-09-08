男子不想讓貓咪陪牠露宿街頭　忍痛送牠到收容所　最終結局很圓滿

小貓阿卡貝拉（Amabella）和鏟屎官一直過着很幸福的生活，直到前段時間，鏟屎官的生活遭受到重大變故，人和貓被迫流浪街頭。



鏟屎官帶着牠拉住到了卡車裏，生活了大概兩周，他意識到這樣的生活對貓來說實在太糟糕了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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於是，為了讓小貓咪能有一個更好的生活條件，他心碎地決定將貓送到收容所，請他們為貓咪尋找新的領養人。

對於小貓咪來說，牠不知道什麼是貧窮什麼是富有，阿卡貝拉不明白牠為什麼突然見不到自己的父親了。

在收容所的每一天，牠都變得異常悲傷，憂鬱，整天躲在貓窩裏不肯出來。

要知道收容所的小貓咪如果不積極營業，尋找領養家庭會難上加難，畢竟沒有誰有興趣把頭伸進貓窩裏去看貓。

收容所的工作人員很擔憂，為了幫助阿拉貝拉走出困境，他們製作了一個講述小貓咪經歷的標牌，貼到了貓窩的外面。

標牌的大致意思：

「我不知道我還能忍受現在的生活多久。我爸爸失去了家，我和他一起搬到了卡車裏度過了一段時間，爸爸認為有一個新家會對我更好，所以他送我來了這裏。

但我很想念他，想念和他一起蜷縮在毯子下的日子，想念他的愛護。現在，我獨自一貓蝸居在這個籠子裏，像是一個無人愛護的小可憐。我整天都很悲傷，一名志願者說我心已死，或許吧。我真的需要一個新的朋友來愛我。持續等待中」

當收容所在社交媒體上發布了阿拉貝拉的故事後，世界各地的網友都表示關心，並且有超多人想要領養牠。

在發布視頻的第二天，小貓咪就被領養走了。現在的阿卡貝拉有了新的愛牠的家人，也漸漸開始適應了新家的生活。

祝福那個願意放手的鏟屎官，能夠早日趕走黴運，也祝福阿卡貝拉，在新家能永遠快樂。

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