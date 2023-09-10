家中貓咪走失　夫妻尋找時卻意外拯救起5個小生命　緣份安排？

前不久，Arianne and John 夫妻的貓丟了，他們找了很久，也貼了許多尋貓啟事。看到尋貓啟示的好心路人也會給他們提供一些線索。



一天，他們像往常一樣前往路人提供的線索地查看時，發現了一隻骨瘦如柴的奶牛貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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牠很髒，也很狼狽。夫妻倆於心不忍，就將牠帶回了家，給貓咪提供了水和食物。小貓似乎餓壞了，一直大口吞嚥，還不停地發出呼嚕聲表示感謝。

第二天小貓吃好也睡飽了，就過來找他們貼貼，夫妻倆才發現牠是一隻正在哺乳的母貓，應該剛生了小貓不久。

擔心小貓沒有貓媽在會出事，倆人就去周圍打聽是否有人認識這隻貓，可惜沒有人注意過牠。沒有辦法，他們只好帶着貓媽回到原地去尋找小貓。

貓媽倒是很聰明也很自信，很快就來到了一個花園，但當天已經很晚了，為了不打擾房主，倆人一貓都沒有進去。

直到第二天，得到了房主的許可，他們才再次帶着貓媽來找孩子……一下子就找到了四個貓寶寶。

他們都很驚喜，將這5隻貓送到了動物醫院照顧。小傢伙們在醫院進行了體檢，貓媽也在這裏得到了治療。

後來，醫院為這5隻貓找到了一個寄養家庭，現在牠們終於不用再流浪，也不用再擔心餓肚子了。

而Arianne and John還在尋找他們的貓，希望這對善良的夫妻能夠早日收到好消息~

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