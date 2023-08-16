遇未斷奶賣菜貓店長　網民母愛爆發將兄妹帶回家：名字叫一網兜？

在網上刷到一個超可愛、很温暖的故事，一個偶然的機會，讓小貓的貓生徹底改變了。



事情是這樣的，網友@居小怪在菜攤遇到守攤的小貓，小小的一隻，還沒斷奶的年紀就出來賣菜了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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小貓：3塊5一斤，我手上這兩個瓜你全要嗎？哎，生意不好做啊，賣一天也賣不出幾個瓜，小貓自信心備受打擊。怎麼辦，賣不出去瓜就沒有飯飯吃，小貓很愁。

事實上，這是菜攤老闆餵養的貓媽媽生下的小貓，小貓剛滿月，貓媽媽就出去了，從此再也沒有回來。

當老闆問「要不要養小貓」，網友猶豫了，但最終還是去接回了小貓。

接小貓當天本來帶了個紙箱，但擔心天氣太熱怕悶到小貓。菜攤老闆靈機一動，掏出網兜，沒想到裝小貓剛剛好。

啊啊啊，奶乎乎的好可愛啊！

把貓哥哥裝好準備帶走時，貓妹妹喵喵叫。眼看着只剩下貓妹妹一隻貓，網友心生不忍，臨時下定決心，把貓妹妹一塊綁走帶回家。

哇，是一對超可愛的貓兄妹！

網友臨走時還給菜攤老闆包了50塊紅包，就這樣，兩隻貓兄妹從賣菜小貓變成了不用工作的家貓，開啓幸福的喵生！

好想知道兩隻小貓長大後的樣子啊，三花妹妹肯定是美女，齊劉海哥哥會長成什麼樣呢？期待鏟屎官後續更新......

一時還看不到齊劉海哥哥長大後的樣子，來看看其他齊劉海小貓長大後的樣子吧，雖然劉海沒那麼整齊，但可以參考參考。（↑↑圖庫裏有相片↑↑）

一隻齊劉海小貓，很純真很可愛對吧？長大了畫風突變，眼神犀利，邪魅一笑。

另一隻齊劉海貓貓，確切地説應該是圓劉海貓貓，這個剪劉海的手藝真不錯，圓形的幅度把握得剛剛好。

從小到大，貓貓的變化有多大？對比起來一看，震驚鏟屎官。

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每一隻小貓咪的成長，對鏟屎官來説都是驚喜。雖然長大了，變豬咪了，變油膩了，但依然可愛！

你家貓咪從小到大的變化大嗎？

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