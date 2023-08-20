出門散步被流浪小貓抱腿不放　下秒牠有家了　網民：憑實力碰瓷

推上一位網友分享了自己兩年前的一段經歷，很離奇，但結局很溫暖。



Part 01

事情是這樣的，網友傍晚出門散步，看到不遠處有一隻小貓，於是就蹲下拍貓。小貓一見有人拍自己，立馬就走過來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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牠沒有打人，也沒有罵人，而是緊緊抱住網友的大腿。就小貓這個架勢，不帶回家很難收場吧。

在小貓的強烈要求下，網友把小貓帶回了家。因為家裏還有其他貓，小貓就先住在籠子裏隔離幾天，做驅蟲除跳蚤，再把耳蟎治療一下。

時間一晃來到了現在，小貓長成了大貓，坐在自家窗口，看着窗外的晚霞。這個眼神怎麼回事？很睿智的眼神哦。

爪爪上的毛色搭配有點亂，全都是大花爪。一隻圓圓的貓，整個身體圓圓的。鏟屎的，你看我的腰帶大出那麼多，我太瘦了，快開兩個貓罐罐。

有鏟屎官寵愛着，好幸福！

融入家裏原住貓的圈子，還接納了新來的小貓。鏟屎官家裏一共有四隻貓貓啦！

Part 02

盯準鏟屎官，主動出擊，執着地求收養，這是一些流浪貓爭取幸福的方式。

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另一位網友也遇到過貓咪主動求收養的經歷，一隻奶牛貓大冬天出現在家門口，蹲在地上就不走了，一直朝着屋裏望。

而且每天都來，吃飽了就在門口玩。被貓咪的執着所打動，網友決定把牠收養進家。

第一天進家，貓咪在衞生間隔離，吃飽了就找個角落躲着。因為腿部還有傷，鏟屎官還帶牠去看獸醫。

現在，有了家，有了愛自己的鏟屎官，被鏟屎官抱在懷裏，是一隻幸福的奶牛貓！

這隻黑貓天天就想闖進屋裏來，現在牠就住在屋裏啦。

成天在網友家的院子裏晃盪，也成功住進網友家裏。

六年前也被一隻小橘碰瓷，同樣也帶回了家。碰瓷成功，貓貓今年12歲了。

在路上遇到一隻大橘，身體瘦弱，臉上很髒，聊了幾句，就被大橘抱住了。曾經瘦弱的大橘，現在變成了圓潤的大橘，有着圓圓的眼睛，還有圓圓的臉蛋。

微笑大橘，是幸福的感覺！

一隻只流浪貓變成幸福有家的貓貓，不論看多少遍，都依然感到溫暖、感動。

願每一隻流浪貓都能遇到愛自己的鏟屎官，用領養/綁架/誘拐代替購買。

你們家也有主動碰瓷被收養進家的貓咪嗎？

（擼貓教授提供）

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