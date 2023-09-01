貓媽失去全窩新生兒　收養孤兒小鵝　遇大狗挑釁牠不顧一切這樣做

母愛不分物種。一隻失去了一窩孩子的母貓竟然認了一隻孤兒小鵝當孩子，對其照顧有加，就連面對比自己身形大上2倍以上的大狗也都毫不畏懼，只要孩子可能遭受危險，母貓還會跳出去以肉身保護鵝兒子，如此母愛爆棚的模樣讓不少人相當感動。



根據南韓媒體《SBS》報導，一隻被農家飼養、名叫阿綠(초록)的雌性虎斑貓生了一窩小貓，但很不幸全部都去世了，飼主想著剛好鵝舍裡面有一隻孤兒小鵝嘟嘟(두두)，為了安慰失去孩子悲傷的小綠，就讓嘟嘟陪著阿綠，雖然不同物種但也能互相有個照應，沒想到阿綠就這樣把嘟嘟當成自己的兒子來養，形影不離守護在牠身邊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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阿綠的飼主表示，嘟嘟其實並不是沒有鵝媽媽，而是因為牠還是一顆蛋的時候牠的媽媽沒辦法孵蛋，所以只好交給母雞幫忙孵，沒想到孵出來之後母雞發現這隻小寶寶根本不是雞就不願意照顧牠，把嘟嘟送回給媽媽，鵝媽媽卻也不認這小孩，只好用人工哺育的方式飼養，最後才嘗試讓嘟嘟跟阿綠相處。

看到有其他動物想要靠近嘟嘟，阿綠都會很生氣的衝出去想要嚇退牠們，就算是遇到隔壁鄰居的養的比自己身形大上2倍以上的大狗也不害怕。 (圖/取自影片)

看到有其他動物想要靠近嘟嘟，阿綠都會很生氣的衝出去想要嚇退牠們，就算是遇到隔壁鄰居的養的比自己身形大上2倍以上的大狗也不害怕。 (圖/取自影片)

沒想到阿綠從此就把嘟嘟當自己親生孩子，而且還倍加呵護，看到有其他動物想要靠近嘟嘟，阿綠都會很生氣的衝出去想要嚇退牠們，就算是遇到隔壁鄰居的養的比自己身形大上2倍以上的大狗也不害怕，照樣以肉身保護鵝兒子還對大狗攻擊出拳，母愛爆棚的模樣讓飼主很是感動。

但嘟嘟畢竟是一隻鵝，雖然有很保護牠的貓媽媽，但終究還是要回到鵝群生活，目前飼主會把嘟嘟短暫的跟其他鵝圈養在一起，觀察牠們的互動，結果嘟嘟因為有個兇悍的貓媽媽的關係，竟然會欺負其他小鵝，這也讓飼主有點頭痛，最終還是讓嘟嘟回到貓媽媽阿綠身邊，讓這不同物種的母子繼續依偎著對方生活。

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