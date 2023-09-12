航空公司員工誤將籠子打開弄丟乘客愛犬　失蹤三周後終於帶來喜訊

美國達美航空（Delta Air Lines）的工作人員，在8月18日運送乘客的寵物狗時，誤開籠門讓牠逃跑，經過近一個月的搜尋後，終於在機場運送貨物的地方，找到失蹤的狗狗。



根據亞特蘭大機場工作人員表示，搭乘達美航空的乘客保拉·羅德里格斯（Paula Rodriguez），8月18日帶著6歲大的愛犬瑪雅（Maia），從多明尼加共和國出發，前往加州進行為期兩週的度假。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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當飛機在等待轉機時，保拉被邊境巡邏人員告知，她的旅遊簽證不合格，因此她必須暫時於狗狗分開，在拘留中心過夜，搭乘隔天一早飛往多明尼加的航班。

保拉告訴媒體，當天晚上達美航空的一名工作人員帶走了瑪雅，沒有了愛犬陪伴，她整夜都睡不好，隔天一早她在登機口焦急等待，卻始終沒看到瑪雅的身影，由於簽證被取消，她無法在美國停留超過24小時，只能被迫獨自搭上回家的班機。

回到家兩天後，保拉接到達美航空工作人員的來電，對方表示，瑪雅原本正在機場跑道上，準備被運送到飛機上，但工作人員不小心打開了她的籠門，她逃脫後在機場內失蹤，得知此事後，保拉整天食不下嚥，她指出「每個認識我的人，都知道瑪雅是我的心頭肉，沒有她我哪兒也不去，她非常乖巧，我幾乎去任何地方都帶著她」。

保拉的母親得知女兒讀愛犬走失後，搭乘飛機前往亞特蘭大機場，試圖在佔地近490萬坪的機場找到瑪雅，經過三周的搜尋後，工作人員才在機場北側一處運貨機器下方，找到了瑪雅。

針對此一事件，達美航空發言人在聲明中回應稱「航空團隊一直在努力尋找這隻寵物，持續與乘客保持聯繫以提供最新消息，所有員工都很擔憂走丟的狗狗。」

亞特蘭大機場運營團隊表示，瑪雅看起來很累，但是身體健康狀況良好，將狗狗送至獸醫院做進一步檢查後，就會盡快安排她回家。

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