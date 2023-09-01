熊翻垃圾桶被狗狗發現　老太太一聲嚎叫直接把牠嚇跑

嗨，我是小軟柿子。這兩天，我刷到了一個離譜又搞笑的故事。



60歲的吉娜和狗狗生活在弗羅里達州一海灘附近的房子裏，那裏面朝大海，風景宜人，唯一美中不足的一點就是：鄰居家貓總是跑到走廊上折騰，搞翻一些花花草草。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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所以，遇到這種情況的時候，吉娜就會讓狗子出去看看，勸解一番。可沒想到，有一次她們卻遇到了一位不速之客。

8月10日凌晨，吉娜聽到家門口的垃圾桶傳來一陣奇怪的聲響，於是，她立刻派出狗子出去查看。

緊接著門外就傳來了狗子大聲吠叫的聲音，叫堅決又果斷，威懾力十足。吉娜覺得有些不太對勁，也跟著出去看了一眼。

一看嚇了一跳，這次可不是什麼貓咪來搗亂，是一隻熊正在垃圾桶裏翻找食物！

熊也看到了吉娜，從牆角探出一雙閃閃發光的眼睛……給吉娜嚇壞了，發出淒厲的慘叫，把狗和熊也都嚇傻了。

驚魂未定的她花了好幾秒鐘才把門打開，迅速牽著瘋狂吠叫的狗子進屋。好在熊並沒有什麼動作，直到她們關門，才搖搖頭默默離開了。

吉娜依然有些後怕，於是給住在附近的哥哥打電話訴苦，沒想到對方聽完卻哈哈大笑：「真有你的，熊居然被你和狗子給嚎跑了哈哈哈！」

後來，當地知道這件事情的人越來越多，吉娜和狗子在網上突然就紅了，連電視台都特意過去採訪。

野生動物協會的專家表示，佛羅里達生活著超過4000隻黑熊，而吉娜家正處於黑熊的保護區。

吉娜也說，自己之所以會尖叫只是因為害怕，事實上她很高興熊和狗狗都沒有受到傷害：「我不希望有任何動物遇到什麼危險，因為這裏也是牠們的家...」

不得不說，雖然故事有些離譜，但依然佩服吉娜的善良和勇氣。

也不知道熊離開後會不會也跟同伴訴苦：「家熊們誰懂啊，好不容易出去開個葷卻被一人和一狗直接嚎走了，太嚇熊了！」

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