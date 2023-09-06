哈士奇闖禍還在裝傻　飼主「讓狗狗回案發現場」才發現：智慧犯罪

一名飼主回家發現哈士奇躲在桌子下一臉心虛，在家裡到處找牠闖禍的痕跡，最後發現牠對西瓜下了毒手還知道掩蓋罪證，相當聰明。



上海一名飼主在微博分享，有天他回家，家裡養的哈士奇「地主」躲在桌子底下不來迎接，他頓時心中一涼，猜測二哈不是拆家就是闖禍了，於是開始檢查家裡的各項物品哪裡被破壞。他陸續看了網路分享器、垃圾桶、臥室等都沒異狀，狗狗也沒有亂尿尿和啃桌腳。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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飼主將地主從桌底拖出來，逼問牠到底幹了什麼好事，但不管怎麼施壓，二哈仍舊裝傻到底。飼主心生一計，認為狗狗肯定會再次回到牠做壞事的地方去確認有沒有被發現，所以先放牠離開，人假裝進入臥室，再把手機留在客廳偷拍。

只見地主鬼鬼祟祟地走到廚房，飼主確定案發現場就在那兒就跑去查看，地上有10幾個西瓜，乍看之下都沒事，但有瓜肉散落在地上，他將西瓜翻過來看，發現已經被二哈啃了好幾口，更驚人的是連翻了4個西瓜都被嗑了，令飼主不禁爆了粗口。

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