壯男馴養巨型犬王當寵物 不科學人狗比例照震驚網民：真係無PS？
撰文：聯合新聞網
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真不是PS？一名壯碩男子曬出自己跟「愛犬」的合照，只見男子盤腿坐在地上，自己的愛犬竟然已經比自己高過兩個頭，身形還比男子更壯，驚人的對比照在網絡上瘋傳，不少網友直呼「這根本不是狗，而是養到巨狼了吧」，對此飼主也出來揭開愛犬的真實身分。
X（舊名Twitter）一名網友「azamuni_Roku313」日前貼出自己跟愛犬的合照，只見男子在地上盤腿而坐，他的愛犬「諸神黃昏（Ragnarok）」同樣也坐在自己身邊，但巨大的狗狗身形都比坐在地上的飼主還要高上好幾個頭，比例非常不科學的照片讓不少網友質疑是借位拍照片，對此男子則表示絕非此事，「這張圖完全沒有使用錯位或是PS，諸神黃昏的體型千真萬確是這樣」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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照片在網絡上吸引萬人轉發，網友留言表示「這是養到狼了吧」、「從沒見過這麼大隻的狗」、「國外有很多大狗這我相信，但這隻狗大到太誇張，確定真的是狗嗎」、「這是把狼王當狗養了吧」。男子指出，他的愛犬諸神黃昏千真萬確是一條狗，只是品種相當特殊，擁有西伯利亞哈士奇、德國牧羊犬及狼的血統，是一隻混了3種品種的狼狗。
男子說，諸神黃昏的身高將近100公分，走在路上都會被不少人側目，認為他把一隻狼王當寵物養，「的確，諸神黃昏有狼的血統，但也只是三分之一，他終究只是一隻狗，只是稍微長大了點，而且牠性格相當溫和，總是用牠巨大的身軀將我包裹起來撒嬌」。
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