發現家裏貓狗鬼祟地開秘密會議　網民有大膽猜想：牠們想這樣做！

當家裏養了多隻貓貓後，主人就很容易撞見牠們「秘密開會」。



Part 01

一位鏟屎官@汪汪旺寶來家裏不僅有貓，而且還有狗狗，兩隻貓和一隻狗聚在一起，正在秘密開會。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓貓和狗狗的神情都很嚴肅，好像在商量什麼重要的問題。經過多方的商量和討厭，牠們最後好像做出了一個艱難的決定。好了，就這麼辦吧！

Part 02

雖然搞不懂貓貓們開會的主題，但從鏟屎官們從開會現場發出的照片來看，每隻貓開會時都全身心地投入，沒有摸魚。

五隻貓齊聚卧室，四隻貓下屬趴在牀墊上，貓老大獨自躺在地上，主持這場會議。

（FB@低B班Hotel）

貓老大：針對這個問題，大家有什麼想法都儘管説，我躺在地上認真聽。

（FB@低B班Hotel）

Part 3

兩隻貓鬼鬼祟祟蹲在下邊，左看看右瞧瞧，一定就是想搞事。

果然不出所料，等到第三隻貓到來，三隻貓直接就開始在下邊討論起來，主要商量搞事的時機和細節。

過分啊，上個廁所都能撞見貓貓開會，而且一看就是在商量搞壞事。因為發現鏟屎官進來了，三隻貓立馬裝得什麼事都沒有，生怕被鏟屎官發現了。

Part 4

要是在冬天，烤火的時候就是貓貓開會的最好時機。一邊烤火，一邊開會，還不容易被鏟屎官發現。

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當鏟屎官在背後喊一聲，四隻貓貓集體回頭。感受到貓貓們的怒氣了嗎？

這個開會現場佈置得不錯，每一隻出席會議的貓貓都有自己的小板凳，而且遠處還安排了一隻貓放哨。

貓貓當上領導後，才感覺到要管好下屬有多難。

貓領導為了這場會議早早地坐在了會議室等待，等到會議開始的時間了，只等到一個人來，這個人一到會議室還先拍貓領導。

困了，麻了......

但看到有人拍照，還是趕緊管理好表情，展現最美好的形象。

當然，也有貓貓大鬧會議現場。貓：開會，開個屁的會！

（擼貓教授提供）

全體注意，今晚開會就去豪車這裏！

（擼貓教授提供）

貓貓去豪車上開會，兩腳獸今晚就去豪車這裏偷拍，大家記住地點了嗎？

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】