開學日白貓想把自己塞進書包裏 睜圓雙眼求小主人：帶我上學去
撰文：聯合新聞網
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想跟小主人一起去上學！日本一隻貓皇日前看著小主人整理開學用品，似乎是知道接下來有很多時間看不到貓奴，竟然就默默地把自己塞進文具清單，若有所思的表情看起來就像在說「人家也想跟你一起去上課～」
網友Namiso（なみそ）在X（原推特）分享生活大小事，9月迎來開學的日子，某天早上小孩們正在家裡整理東西準備去上學。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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當文具用品一一擺在桌上確認沒有遺漏的時候，這時飼養的貓咪見狀也跑來湊熱鬧，把身體擠進書包之間趴在桌子上，彷彿是希望自己也被打包帶走，讓飼主笑說是想混在書包裡頭一起去上小學。
暑假結束後由於小主人待在家的時間變少了，貓咪可能也會感到孤獨。飼主表示自從開學之後，喵星人就會在房間裡走來走去，時不時還會發出「孤獨的哭泣聲」，讓人聽了相當不捨。照片曝光後引起許多網友討論「好大的鉛筆盒啊」「我相信牠會安靜的上課」「模仿的樣子看起來超可愛」。
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