流浪貓只吃5秒內投餵新鮮貓糧獲關注　得知原因後有點想替牠哭了

Hello，大家好，這裏是還沒想好開場白的小番茄~



咱就是說，小貓咪這種生物真的很多怪癖……譬如最近很火的流浪貓——新鮮哥。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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牠原本只是眾多前往街貓愛心食堂乾飯的一員，一隻流浪橘貓，也沒有啥特別的。直到有網友發現牠很奇怪！！！

碗裏明明有很多貓糧，但牠只看着，就是不吃。如果有人當時給投餵了貓糧，也只是淺淺地吃兩口罷了。

整天就擱那看着貓糧，臉上掛着一副興致缺缺的便秘表情……最讓人匪夷所思的是，前段時間，有愛心人士決定給牠做絕育，於是關閉了街貓的投餵功能，準備術前的斷糧斷水。

那時，碗裏明明還有貓糧。要知道公貓絕育，一般要斷水斷糧8個小時左右，這麼長時間的空腹，小貓咪能忍受不吃嗎？

可牠偏偏忍住了，碗裏的貓糧看都不看，一口不吃。真·自我約束力滿分，成功斷食被抱去嘎蛋。

網友們就納悶了，這貓咋回事啊？咋這麼奇怪啊？牠是正經流浪貓嗎？emmm……是流浪貓，但不正經。

原來，牠是一隻對食物有着崇高追求的貓——即只吃剛剛投餵的食物，一旦貓糧掉入碗中超過3秒，那就不吃了。

但後來因為3秒原則容易捱餓，就把時間調整成為5秒（有區別嗎？）。也正因如此，才被網友們調侃成「新鮮哥」，不過現在被嘎了，應該是新鮮姐了。

難免有人好奇牠的飲食習慣為啥這麼奇怪？有老粉給出答案：曾經，新鮮哥也是大口乾飯的一員，直到有天吃得正香的時候，幹進去了兩坨鳥屎……

至此有了心理陰影，性情大變。所以，倒也不怪牠，要怪就要怪某些低素質小鳥哈哈哈哈哈哈

如果說新鮮哥的怪癖情有可原，那某些小貓……的癖好也太變！態！了吧~

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網友@cpwl.194 家裏的小貓，有聞臭癖。不管是食物腐敗的味道，還是垃圾的味道，甚至汗臭味或者同類便便的味道，牠都超愛。

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每次聞每次被臭到，然後每次聞。就這樣形成了一個循環圖片，很離譜。貓：「啊，就是這個味，刺激~」

網友@吳尹菱 家的小貓更奇怪了，平日裏最喜歡乾的事就是聞網友的內衣。不管是剛洗的，散發洗衣液芬芳的；還是穿過放一邊，滿滿汗漬味道的，牠都超愛。

不僅喜歡聞內衣的味道，甚至還能抱着睡覺？！牠無厘頭的舉動讓網友每次看到都好想報警：「警察先生，就是這隻貓！」

還有還有！

國外一隻小貓也有個怪癖，牠喜歡喝自己的洗腳水，幾乎每次喝水前都要先泡腳再喝。

主人：「可能這樣的水喝起來比較有味道吧！」有的小貓喜歡蹬牆，路過蹬，跑酷蹬，天天蹬……這是要把自己練成一代大俠的節奏？

有的小貓還喜歡後空翻，閒着沒事就自嗨翻跟頭……這下，再邀請crush來家裏看貓咪後空翻就有證據了。

你：「下班要來我家看貓嗎？牠會後空翻」crush（露出懷疑目光)：「別胡扯！」

你：請看VCR

……

怎麼小貓咪的怪癖這麼多呀，我家貓也很奇怪。每天都要去水盆裏涮腳，關鍵是涮完腳的水牠不喝，讓其他的貓喝，非常厚臉皮。

那你家小貓有什麼怪癖嗎？說出來聽聽

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