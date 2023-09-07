樹上冒出一隻貓頭鷹 湊近一看原來是家中貓咪：牠能飛下來？
撰文：擼貓教授
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小院的樹上來了一隻貓頭鷹，你們説驚不驚喜？
找一找，看一看，下邊這顆樹上就有「貓頭鷹」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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看到了嗎？挺大一隻「貓頭鷹」趴在樹上。在上邊的圖裏找不到貓頭鷹的話，下邊這個近距離的角度，你肯定能找到牠。
可愛又肥美~「貓頭鷹」正在看着你......
説貓頭鷹好像也不太準確，準確地説應該是貓頭貓。
其他貓咪出現的怪地方
一隻小小的貓頭貓正在睡覺，趴在院子裏的景觀小樹上。
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這可太會挑睡覺的地兒了，家裏那麼多平坦舒適的地方牠不選，卻偏偏選擇趴在樹上。
從樹下往上看，別有一種可愛哦。貓咪雖然不會飛，但爬高能力真的很強。
鏟屎官在大棚裏幹活，一抬頭就能看到貓趴在頂上，監督大家工作。
貓：別偷懶嗷，我可是一直看着你哦！一直監督人類工作，貓貓也會累啊，偷偷睡個覺。好，今天監工完畢，收工回家吃飯啦！
爬高的時候很厲害，但貓貓爬得太高也有風險，上得去，下不來。
這隻貓貓就爬到了最頂端，然後坐在上邊瑟瑟發抖不敢下來了。主人只好找到專業的人，帶上專業的工具，爬上去把貓救下來。
雖然有點丟貓臉，但是管不了那麼多了，安全才是最重要的。
在外邊的貓可以爬樹，在家的貓爬什麼呢？
貓貓在家可以爬貓爬架啊，下邊就是一個黑貓樹。貓貓們還可以在家爬浴室隔斷，但這需要一點核心力量，不然爬不動，所以建議一般貓貓不要嘗試。
順着爬架，直接爬到家裏的最高處。你就説，貓貓是不是很強？
強，非常強。貓貓要是會飛，小小的家裏根本關不住牠們！
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