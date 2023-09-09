上班途中撿到虛弱流浪貓咪　心血來潮去買彩票　結果中了71萬美元

hi bro 我是蘑菇！有人因為撿了一隻「貓」中了 717,000 美元獎金，你敢信？



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外國小哥「瓦爾德赫爾（Joseph Waldherr）」是一名兢兢業業的郵政人員。他每天日出上班日落下班，主要負責收發郵件，日子久了，多少有些枯燥乏味。

正當他苦惱未來的時候，意外在回家的路上見到了一隻貓。他原本只是聽見了幾聲貓叫，在附近找了半天卻毫無蹤影……可回家後，他越想越不放心，於是又回去找貓了。

終於，瓦爾德赫爾在角落裏找到了一隻小三花。他小心翼翼地把貓放進自己口袋，小傢伙也很聽話，或許因為得到了久違的安全感就安心地睡着了。

路過便利店的時候，瓦爾德赫爾心血來潮去買了一張彩票。因為他覺得自己遇見了一隻如此可愛的小貓，是非常幸運的一天。

沒想到，幸運之神真的降臨了。幾天後他和妻子發現，隨手買的彩票竟然中了大獎，總共71.75萬美元的獎金。

他們一致認為，如此好運都要感謝小貓咪，於是，給牠取名為Peaches。

他們對這筆鉅款做了一個規劃：一部分用來存款，一部分用來幫助父母打理房屋，最後再拿出一部分用於慈善捐款。

emmmm……我撿了兩隻貓，怎麼都沒想起來去買彩票呢？

說不定我現在都成億萬富翁了，天靈靈地靈靈重來一次行不行，誰先知了下期彩票號碼，麻煩留言告訴我哈！

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】