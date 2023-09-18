收容所天使柴瞇眼燦笑狂開飛機耳還站這位置 她被融化立刻帶回家
撰文：聯合新聞網
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國外有名新手飼主在社群平台抖音上分享一段影片，在內容中表示自己最近收編了一隻可愛的小柴犬，初見面時狗狗露出的天使笑容是她選中這隻狗狗的主要原因，宛如「命中注定」的畫面也融化不少網友的心，吸引許多人留言直呼「這是我看過最可愛的柴柴！」
從抖音用戶@thesarahhowe上傳的影片中可以看到，僅五個多月大的柴柴「佩妮」（Penny）乖巧的窩在主人「莎拉」（Sarah Howe）身邊撒嬌，才剛成為這個家的新成員的她馬上擄獲所有人的心，影片下一秒則是佩妮初見主人時馬上「開飛機」眯眼傻笑，當時的表情像是在說「快帶我回家吧～」，可愛模樣讓莎拉當下馬上決定收編。莎拉表示，每當有人問她為何選擇帶佩妮回家，這支「一眼定情」的影片就是最好的解答。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
天使柴火速被領養是有原因的！
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影片被分享到網路上後，吸引大批網友湧入留言直呼「沒有什麼能比得上柴犬的愛了」、「那小小的笑容，讓我的心都融化了！」、「多可愛的小狗啊」、「每當我回到家，我的狗也會這樣對我笑」、「我也有一隻柴犬，每天早上我下班回家時她都會對我微笑」、「我哭了，這個影片太棒了」、「他一眼就選中你，太美好了」、「你一定是很棒的人，狗狗都感受到了。」
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收容所生病浪汪常縮在角落不敢看人 獸醫替牠檢查後：牠不是狗呀男子不想讓貓咪陪牠露宿街頭 忍痛送牠到收容所 最終結局很圓滿收容所安靜乖巧汪如「隱形狗」般從不被注意 直到義工為牠這樣做阿根廷14歲被棄老狗於收容所待11年時光 終迎來奇蹟結局感動眾人收容所比特犬每天幫自己整理床鋪為求一個家 2周後有奇蹟出現？收容所德牧險遭安樂死 最後30分鐘她霸氣救起 後續故事更暖心
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