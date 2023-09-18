收容所天使柴瞇眼燦笑狂開飛機耳還站這位置　她被融化立刻帶回家

國外有名新手飼主在社群平台抖音上分享一段影片，在內容中表示自己最近收編了一隻可愛的小柴犬，初見面時狗狗露出的天使笑容是她選中這隻狗狗的主要原因，宛如「命中注定」的畫面也融化不少網友的心，吸引許多人留言直呼「這是我看過最可愛的柴柴！」



從抖音用戶@thesarahhowe上傳的影片中可以看到，僅五個多月大的柴柴「佩妮」（Penny）乖巧的窩在主人「莎拉」（Sarah Howe）身邊撒嬌，才剛成為這個家的新成員的她馬上擄獲所有人的心，影片下一秒則是佩妮初見主人時馬上「開飛機」眯眼傻笑，當時的表情像是在說「快帶我回家吧～」，可愛模樣讓莎拉當下馬上決定收編。莎拉表示，每當有人問她為何選擇帶佩妮回家，這支「一眼定情」的影片就是最好的解答。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

天使柴火速被領養是有原因的！

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影片被分享到網路上後，吸引大批網友湧入留言直呼「沒有什麼能比得上柴犬的愛了」、「那小小的笑容，讓我的心都融化了！」、「多可愛的小狗啊」、「每當我回到家，我的狗也會這樣對我笑」、「我也有一隻柴犬，每天早上我下班回家時她都會對我微笑」、「我哭了，這個影片太棒了」、「他一眼就選中你，太美好了」、「你一定是很棒的人，狗狗都感受到了。」

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