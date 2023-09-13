收容所生病浪汪常縮在角落不敢看人　獸醫替牠檢查後：牠不是狗呀

外表看起來像狗不見得就是貨真價實的狗。動保志工從路邊撿回一隻灰色大型犬回收容所，結果發現這隻流浪狗比起一般的狗來說更怕人、出現嚴重自閉傾向且無法跟其他狗狗交朋友，經過鑑定後才發現牠根本不是狗。



根據《The Dodo》報導，美國加州一間流浪動物收容所志工撿到一隻相當害羞且虛弱的流浪狗，由於狗狗脖子上有項圈，志工研判這隻狗應該是被飼主惡意棄養在路邊，但牠在外面流浪的日子過得相當艱苦，整隻狗因為很久沒有吃東西全身瘦弱營養不良，身上還得了皮膚病，不斷搔抓自己身上的毛弄得滿地都是。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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志工將這隻可憐的流浪狗取名為「新男孩(New boy)」，並針對這隻狗狗糟糕的健康狀況進行救治。不過，讓志工有點不能理解的是，這隻狗狗相對起其他流浪狗來說非常害羞，沒辦法跟收容所的狗群打成一片，看到志工要靠近還會躲在角落瑟瑟發抖，不敢跟人貼近。

如此怕人的舉動讓志工感到相當好奇，想說這隻狗狗是不是過去曾經有被虐待的經歷才會這樣，但後來發現這隻狗狗的行為跟其他狗相比起來更為謹慎小心，便將其送到威靈頓動物醫院(Wellington Veterinary Hospital)給獸醫看看，經過檢查才發現這隻狗狗並不是狗，而是野狼跟狗雜交的狼犬，身上流有一半野狼的血統。

由於加州當地沒有收容狼的動保組織，好在經過一番連絡後科羅拉多州的野狼保育組織(W.O.L.F. SANCTUARY)願意接收新男孩的到來，透過專家的鑑定發現牠是一隻約1歲大的狼狗，過去可能的確遭受前飼主虐待，畏畏縮縮的行為應該是過去的飼主養牠的時候以為牠是狗，但發現牠野性強大不斷咬人所以棄養。

科羅拉多州野狼保育組織人員普勞斯(Proulx)表示，野狼與狗雜交的狼狗不能按照一般的狗飼養，不熟悉其特性很難將其照顧好，此外如果不當飼養的話狼狗很少活過2歲。野狼保育組織接手後將其當成野狼飼養，希望牠能夠早日恢復健康。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】