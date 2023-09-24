懷孕養貓擔心的是什麼呢？貓陪伴有2大好處　理性處理才是關鍵

每個懷孕的準媽媽，最擔心的莫過於寶寶的健康。許多飼養貓咪的家庭進入這個階段，開始考慮不同層面所造成的影響；若是與長輩同住，更是有許多聲音與意見左右著貓咪的去留。文：凱小姐／滔客



到底，懷孕養貓擔心的是什麼呢？

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相信許多愛貓人士都聽過「弓漿蟲」，牠是一種常寄生在哺乳動物的寄生蟲，但只有貓咪會排出有蟲卵的大便，當其他動物不小心吃進被感染的大便，就可能會感染弓漿蟲。因此，除非人類不小心吃進貓咪的大便，否則感染弓漿蟲的機率微乎其微。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

除了吃進貓咪的大便有可能感染弓漿蟲，其他還有吃進受汙染的食物、體液感染和土壤接觸感染。其中吃進受汙染的食物是最常見的感染方式，例如：吃生肉或生菜。

除了注重清潔衛生，如果能做到不吃生食、減少孕婦清貓砂及接觸土壤的機會，便能預防弓漿蟲的感染。

懷孕養貓的幾項好處：

1. 緩解孕婦的情緒

懷孕期間因為賀爾蒙的改變，導致孕婦容易情緒緊張或感到壓力；而且因為孕期的不適，會有較長的時間待在家裡。此時如果有貓咪陪伴在身邊，不但多了個傾訴的對象，更可以撫摸貓咪柔軟的毛髮，療癒人心且緩解孕婦的情緒。

2. 維持良好的生活習慣

懷孕後因為生理及心理因素的影響，孕婦會出現頻尿、睡不好、飲食習慣改變等狀況，若沒有做適當的調整，容易影響胎兒的健康。在沒有特殊的狀況下，如果能維持以往對貓咪的照料與陪伴，養成良好的作息與生活習慣，可以讓孕婦及寶寶的健康維持一定的水平。

什麼情況下不該再繼續養貓：

1. 孕婦體質改變，造成身體的不舒服

有些孕婦因為體質的改變，開始對貓毛過敏、或對於貓大便的味道感到噁心，經由飲食及清理環境也無法改善。

2. 家人養貓觀念不同，影響孕婦的情緒

新生命即將誕生，同一個屋簷下開始出現不同的聲音，就算經過溝通協調，也改變不了家人對於懷孕養貓的觀念，因而影響孕婦的情緒，不利養胎。

一旦養貓，貓咪便成了家庭成員的一員，身為飼主即該竭盡所能的照顧牠。如果努力過後仍然改變不了懷孕養貓所帶來的家庭問題，也一定要委托信任的友人代養、或是找一個適合安頓牠的地方，讓牠可以快樂的生活。

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