貓咪突然出現噴尿情況事必有因　除發情外還可能是健康亮起了紅燈

貓咪在家噴尿是個很傷腦筋的問題，但是為什麼喵星人會噴尿呢？其實是有原因的，這些原因可能反映了喵星人的心理狀態，也可能是健康亮起了紅燈。正視這些原因並且妥善處理，才是解決貓咪亂噴尿的根本方法。文：冷若寒 / 滔客



噴尿是與生俱來的行為模式？！

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是的，貓咪噴尿的行為是天性，但僅限在某些特定情況下，例如正在發情的公貓。一般來說，公貓發情會有噴尿行為，尿量小，且會噴在垂直柱狀物表面或垂直平面上。如果噴尿的問題是基於發情，最好的方法就是結紮，大部分因為發情而噴尿的貓咪，可在結紮後改善噴尿的問題。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

然而貓咪出現過度噴尿的行為，背後其實是反映了貓咪生理或心理狀態！這些真正導致噴尿的原因可是不容忽視的！

噴尿行為v.s.尿液標記行為

先弄清楚噴尿和尿液標記行為的差別。正常的尿液標記行為是因為幼時排便習慣不好，導致會尿在貓砂盆以外的地方。明顯特徵有尿量大、尿在水平處，是正常的排泄。如果是正常的尿液標記行為，最好的治療就是一步一步漸進的教導貓咪使用貓砂盆排泄。

生理因素

1. 泌尿道疾病

2. 膀胱發炎

3. 賀爾蒙作用

4. 寄生蟲

泌尿道系統或是生殖系統出現問題，導致對肛門腺體有阻塞或是傷害的情況出現，都有可能伴隨出現噴尿的行為。

心理因素

1. 領域性或競爭行為

貓咪天生有領域性，與其他貓競爭地盤，有可能增加貓咪出現噴尿的行為的機率。

2. 焦慮

焦慮的因素可能來自外在環境的改變，例如家中有新成員加入（新生兒或是新寵物）、搬家，此類外在生活上的改變，都會讓天生敏感的貓咪察覺到異樣而出現焦慮。或是因為主人的陪伴時間變少，非常依賴主人的喵星人就有可能出現分離焦慮症。

在處罰喵星人前，先思考是什麼原因吧！否則喵星人也只是傻傻的納悶著為什麼被處罰了。找出貓咪噴尿的原因遠比責罰貓咪來得重要，也許是身體出了問題，也許是心理因素，這些原因都不容忽視，好好照顧家裡的毛寶貝吧！

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