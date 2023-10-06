飛機前排端坐「3位毛乘客」安靜乖巧　神秘身分被揭開：都是英雄

搭飛機看到這畫面很療癒。一名男子在搭飛機的時候發現前排座位竟然坐著三隻狗，照航空公司規定狗狗其實不太能坐在位子上，這讓男子相當好奇這三隻狗狗是什麼身分，沒想到牠們來頭可不小，是紅十字會的搜救犬，可以說是救難小英雄。



X(原推特)一名網友「@darwinfranco」之前搭飛機時發現前排座位上有三隻狗狗，他搭飛機這麼多次從來沒有在經濟艙看到有狗狗直接坐在椅子上，這讓他相當好奇這三隻狗狗是什麼來歷。經過詢問後才知道，原來這三隻狗狗大有來頭，是墨西哥紅十字會的搜救犬。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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三隻搜救犬分別叫做雷克斯(Rex)、巴拉姆(Balam)、奧爾力(Orly)，牠們戰功赫赫，之前在土耳其大地震及敘利亞大地震的時候可是救難英雄，協助找出不少倖存者。這三隻搜救犬搭飛機時全程坐在位子上乖乖的不吵不鬧，同航班所有乘客跟空姐空少無不被狗狗們可愛的模樣吸引，直呼相當療癒。

搜救犬們在飛機乖乖坐著的超萌照片在網路上瘋傳，網友留言表示「怎麼可以這麼可愛」、「本來還想說飛機上怎麼會有狗狗沒關籠，原來是救難小英雄」、「搜救犬真的很辛苦，牠們值得更好的待遇」、「要是我在這班飛機上我就想過去擼狗了」。

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