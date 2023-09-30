哥基扭屁屁「連落水6次」還沒發現有問題 尖酸網民：沒跳躍選項
撰文：聯合新聞網
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突然想玩水？一名日本飼主最近帶著愛犬哥基（柯基）出門溜達，汪星人一看到水池的石階就立刻轉身衝過去，不料石階之間的距離遠遠超過小短腿的能耐，每走一步就跌進水裡，讓飼主笑說天生的短處瞬間無所遁形。
影片中的狗狗名叫「貢太」（ゴン太），是一隻未滿1歲的淘氣哥基犬。飼主表示有天早上帶著貢太晨間散步，沿途經過一處水池狗狗就變得相當興奮，貢太立刻90度轉彎試圖跳上一個又一個獨立的石階。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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不過事情並不如哥基想得這麼簡單，從主人的拍攝視角可以發現，貢太只要每經過一道石階，圓圓的屁屁就會立刻跌進水中。然而貢太似乎沒有發現自己落水的真正原因，還是繼續爬上來向前走，不斷重複著落水的動作讓飼主忍不住笑歪。
這段有趣的影片吸引十多萬名網友朝聖按讚，「秒跌倒也太可愛」「牠有六次挑戰機會」「身為同類我能夠體會」「看來沒有跳躍的選項啊」。
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