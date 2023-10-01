每天二哈三重奏準時響鬧　鬼哭神號嚎叫　主人崩潰：一發不可收拾

二哈是拆家的代表，家中有好幾隻哈士奇會是什麼樣？一名女子家中飼養了三隻哈士奇，這三隻哈士奇每天在早上起床時間都會當鬧鐘瘋狂發出狼嚎鬼叫，吵到連鄰居都受不了，飼主更是天天早上都被吵到腦袋發疼。



Tiktok用戶「Tikanni Kita & Tehya」在7日上傳一段影片，家中飼養了三隻哈士奇分別叫做奇塔(Kita)、提卡尼(Tikanni)及譚雅(Tehya)，這三隻哈士奇平常除了調皮搗蛋之外還有一項特殊的技能，就是每天早上六七點的時候都會聚集在客廳瘋狂嚎叫，鬼哭神號的聲音讓飼主相當崩潰，連鄰居都被吵到傻眼。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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從影片可以看到，奇塔、提卡尼與譚雅一早就興奮異常，就像是鬧鐘一樣不斷長生嚎叫，就像是在說「全家都要起床給我們吃飯囉」。影片在Tiktok吸引超過百萬人觀看，網友留言表示「不說是狗叫我以為警報器響了」、「每天早上都不用設鬧鐘」、「這聲音聽久了真的是不用睡了」。

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