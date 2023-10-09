三花貓戀上帥哥鄰居　天天堵人討摸更這樣做　讓主人放牠去會情郎

貓咪竟然也會暗戀人類？一隻加拿大的家貓愛上住在同層樓的陌生男子，經常主動跑上前去「搭訕」討摸摸，對方搬走之後就像失戀一樣，飼主笑從沒見過愛貓有這種情緒。



加拿大多倫多一名女子愛爾琳（Aireen Balalilhi）養了一隻名叫「艾莉」（Elie）的三花母貓，個性親人，會和公寓其他住戶打招呼，鄰居們也都很喜歡牠。但身為貓的艾莉還是會適度和人保持距離，如果人們主動過去摸牠，牠還是會走開迴避。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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然而艾莉唯有對特定人士有特殊待遇，牠愛上一位戴眼鏡的小哥，這名男子住在和愛爾琳同層樓、走廊盡頭的住戶，某天男子在等電梯，艾莉主動朝他跑去，然而電梯很快就來了，艾莉沒有太多時間和男子接觸。

幾天後，男子才剛從玄關走出門，艾莉就立刻跑上前去，高高豎起尾巴翹起屁股狂蹭，似乎叫對方「摸我摸我」。飼主感到很驚訝，從沒看過艾莉這麼積極親近人，而且自己也不認識那名男性。

男子彎下腰摸摸艾莉，貓咪從此對他更迷戀了，每次看到他就會立刻跑去打招呼，像是雙方認識很久了一樣，對方也會輕摸給予回應；有時艾莉還會把手放在門把上，鳴叫哀求飼主放牠出去和男子相會。有時看到男子從電梯出來，還會露出困惑的表情，不解怎不是從平常的家門出現。

遺憾的是男子後來搬家了，艾莉還是常常坐在走廊，望著男子家或電梯口等待他的出現，卻遲遲等不到，失望之餘不禁轉身望著飼主像是在問：「我的心上人到哪去了？」，有時也會跑去緊貼在男子家門前，活像失戀狀態的女子。

本以為這輩子再也無緣見到這位男子，半年以後他竟然回到這棟公寓，愛爾琳興奮地呼喚艾莉讓牠來會會，艾莉盯著他看了好久，突然意會過來朝他走過去，男子也蹲下來久違摸摸牠，艾莉好開心能和心儀的人重逢，從牠的尾巴可以感受到艾莉有多愉悅。

看到自己的貓這麼愛這名男子，愛爾琳鼓起勇氣邀請他來家裡作客，艾莉簡直樂壞了，直接跳到男子的膝蓋上開始瘋狂磨蹭撒嬌，雖然男子不住這裡以後無法常常見面，但能有機會再見到暗戀已久的異性，還是讓艾莉感到相當幸福。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】