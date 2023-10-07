引體上升順便餵主子吃肉泥 健身狂貓奴帶喵一起運動：人壯貓胖了
撰文：聯合新聞網
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運動健身是一件需要毅力持之以恆的習慣，一但失去動力便容易以失敗告終。大陸就有名飼主突發奇想，在健身房鍛鍊做引體向上時將愛貓背在胸前，隨著自己出力向上，貓咪就能品嚐到綁在上方的肉泥，與愛寵一起運動健身的「新思路」吸引不少網友直呼「終於找到運動的意義了！」
從影片中可以看到，這名正在做著引體向上的飼主身材壯碩，胸前揹著自家飼養的布偶貓，畫面看起來相當具有反差感，而隨著出力身體緩緩向上靠攏，貓咪便仰著頭開始大啖掛在器材上的肉泥，這時等待愛貓進食的主人也被迫使盡全力停在空中，這樣腦洞大開的健身妙招讓不少網友看了都躍躍欲試。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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影片被分享到網路上後，累積超過59.3萬次觀看次數，吸引大批網友湧入留言直呼「收穫了一肚子的腹肌和一隻長脖子小布偶」、「貓貓越吃越重負重越大效果越好」、「為了貓一定要堅持啊」、「柔情鐵漢引體向上版」、「貓：為了你的健康，我要多吃一點」、「最後人壯了，貓胖了」、「為了讓孩子多吃一口，得努力呀」、「這是個好主意。」
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