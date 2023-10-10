貓咪走失奇事令人吃驚　一年內原來都在鄰居家　網民：下次知道了

寶子們，被近日兩起貓咪丟失的相關事件氣到了，真的是太無語了！



第一位網友發文稱，自己丟失了一年的貓咪在鄰居家找到了！是的，你沒聽錯，養了兩個月，直接丟失了小一年。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

找到自己的小貓咪，本是個值得慶賀的事，可看網友發的小作文，網友坐不住了！有網友質疑，自己貓咪丟失，竟然先責怪起了別人？更是驚歎貓咪在自己眼皮底下小一年，自己竟然不知道？

不得不説，現在鄰居家是真的僅僅是鄰居啊，你要是擱農村，你家幾隻貓狗，村子裏怕是沒人不清楚的，哈哈哈~甚至有網友調侃：我今晚就去鄰居家看一看！

不少網友進而表示：她有責任，但是我不理解鄰居為啥知道是她的貓還不歸還，就好像撿到別人丟的錢不還一樣……

可是貓咪真的無辜呀，貓全是耳蟎，尾巴打結，不敢想象貓咪到底經歷了什麼?

幸運的是貓咪還活着，可是從二人的態度來看，似乎都不是善茬。希望這次找到，網友能夠好好珍惜，別再讓貓主子受苦了！

這第二起事件，就真的是讓人氣憤了！！！

9月24日，在四川廣安，是一名女子，稱呼説自己散養了3年的貓咪不慎走丟。

貓咪是隻大橘，一直在農村散養，最終找到時，發現小貓被用繩子拴着，脖子已經潰爛。據鏟屎官小楊説，農村周圍都是熟人，貓咪平時基本都在家附近玩耍，玩完都會回家。

貓咪消失了一陣子，突然出現在院子裏，猜測是被別人拴在家裏，看貓咪傷口嚴重了才丟出來。從視頻中看，貓咪脖子有很深的勒痕，看起來十分殘忍。

在醫院治療時，醫生説牠肚子上也有很深的傷口，傷口有大半個月了，散發着臭味。目前經過治療，小貓正在恢復中，精神狀態很好！

看到視頻，實在是於心不忍。我實在不願意去猜測到底貓咪是遇到了什麼樣的惡魔，也不敢去想貓咪到底還受了什麼傷害。

我只想説，可以不愛，但是請別傷害啊！

愛貓走失，是最讓人心痛的事情，可是比起貓咪走失，牠們受到了傷害，這無異於雪上加霜。

最近正值放假期間，喵耳朵就給大家再提醒提醒哈！

有相關研究發現，貓咪走失的情況下，77%的時候主人都在家。

根據喵耳朵的經驗，確實如此，主人在家每天開關門的次數大大增加，這就是丟貓的最主要路徑。

因此，各位鏟屎官節假日在家，一定要記得守護好你家貓貓，特別是外出和有外賣快遞上門，開門一定要記得注意你家貓主子！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】