喜歡用髒話替毛孩取名？獸醫語重心長呼籲別這樣：取什麼就是什麼

你家「毛小孩」取名什麼？唯光動物醫院李天惠醫師指出，曾遇過一隻是叫「洗咧考（閩南語的髒話）」的貓咪，讓她不禁笑出聲，更表示寵物名稱不要亂取，因為「取什麼就是什麼。」



唯光動物醫院李天惠醫師近日在個人IG專頁上發布影片，並表示自己看診時曾遇過奇怪的寵物名稱，讓她印象相當深刻，其中有一隻則是叫「洗咧考」的貓咪，也讓李天惠沒忍住笑出來表示：「請問醫師在叫病患進診間時到底要怎麼叫...哩洗咧考？」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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影片一出，引發網友留言討論「我姓張，在台雞店甕仔雞店撿到我家老二，他叫張中哞」而沒想到「洗咧考」的主人竟也回覆，並表示自己是洗咧烤本貓，強調「我的烤是燒烤的烤哟」

李天惠表示「真的不要亂替毛孩取名」因為通常會叫「肥肥」就真的是「胖」；叫「皮皮」就真的「很皮」；叫「跳跳」的通常「腳會出事」。取什麼就是什麼。取像「阿用」這樣越菜市場名的就越好活，如果取寵物名取「精品」像「DIOR」、「CHANEL」的容易生病又很難養。

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