母汪肚子變超大　但獸醫堅稱牠沒懷孕　隔幾天卻連生9子主人震驚

養到驚喜包？美國一名女子先前中途了一隻浪浪，養了幾天後便發現狗狗似乎有些早孕症狀，然而獸醫檢查後鐵口直斷表示並沒有小寶寶。儘管大家相信狗狗可能真的沒有懷孕，汪星人的肚子卻越來越大，沒多久甚至生出9隻小寶寶，超展開的結局讓飼主超傻眼。



根據《The Dodo》報導，伊拉娜·布羅德（Ilana Broad）中途了一隻名叫「起司蛋糕」（Cheesecake）的浪浪，養了大概2周就發現起司蛋糕出現許多早孕的症狀，帶去檢查獸醫卻表示肚子裡看不到任何小寶寶的成像。布羅德雖然覺得相當奇怪，但依然相信獸醫的專業判斷。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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儘管認為起司蛋糕並沒有懷孕，隨著日子一天一天過去，懷孕的跡象並沒有消失，肚子甚至變得越來越大。布羅德再次帶著狗狗去到獸醫院，沒想到這次發現起司蛋糕其實早就懷孕了，且距離預產期非常接近。「一個獸醫說9隻，另一個說10隻」超熱鬧的成像讓所有人都目瞪口呆。

一周後起司蛋糕順利生下9隻健康的小寶寶，布羅德也決定以起司蛋糕口味等命名，分別為藍莓（Blueberry）、可可（Cocoa）、軟糖（Fudge）、摩卡（Mocha）、奧利奧（Oreo）、南瓜（Pumpkin）、草莓（Strawberry），以及海龜（Turtle）和香草豆（Vanilla Bean）。從沒有懷孕到變成9寶媽實在太過突然，布羅德最後也直接收編了起司蛋糕，小寶寶們則是幸運地各自到了幸福的家庭。

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