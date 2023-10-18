送貨司機用零食和毛孩交朋友　這份來自狗狗的最後禮物令他秒淚崩

一名貨運司機和客戶家的狗狗建立起良好的友誼持續了多年，每次造訪也會送小零食給牠。某天再去時不見牠出來迎接，只有飼主留下的一箱禮物，讓司機不禁淚崩。



美國賓州匹茲堡一名男子凱佛 (John Keffer) 擔任貨運公司UPS的物流司機，他非常愛狗，自己也有養狗，在值勤過程中很喜歡和客戶的寵物互動，他也會隨身攜帶小零食「牛奶骨頭」給偶遇的狗狗吃。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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他特別喜歡和一隻名叫「羅西」（Rosie）的狗狗互動，每當凱佛抵達時，羅西看到貨車抵達，總會眼神發亮、尾巴狂搖衝出去迎接；他當然也會贈與零食，雙方的友誼持續了多年。

今年8月，凱佛一如往常來到羅西飼主的家送貨，卻沒看到狗狗的身影，只有在玄關看到一箱牛奶骨頭，上面附了一張給他的字條，署名是「羅西」。

字條是羅西的主人夫婦留的，上面寫著感謝凱佛多年來送給他們家愛犬零食，羅西也知道每次司機來就有好康。遺憾的是，10歲的羅西得了癌症已經離世，他們準備了一箱牛奶骨頭給凱佛，希望他未來在送貨時繼續帶給其他狗狗快樂。

凱佛對這意外的禮物感到震驚，當下就像心臟被重擊，離開送貨地點時忍不住淚流滿面。他表示雖然跟狗狗不是每天見面，接觸時間也不長，但可愛的毛孩已在心中留下印記，對於羅西的離去就像自己養的狗狗過世一樣。他將收到禮物的影片分享到抖音，有超過10萬人按讚，觀看次數逾100萬。

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