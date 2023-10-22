你願意把自己5年壽命給狗狗嗎？牠曾護主與熊搏鬥　網民感觸很值

嗨，我是菠菜呀～

外網上有人提問，「如果可以，你願意把自己5年壽命分給自家狗子麼，為什麼？」



一小哥的回覆看哭了所有人：「我欠了牠三條命，五年算個毛啊！」他説自己養了一隻英國牛頭梗，名字叫Daisy。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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一次，小哥一家帶着Daisy去緬因度假，住在一個可愛的小木屋裏，風景很好，他們玩的很開心。

可有一天晚上，他們沿着湖邊散步的時候，危險降臨了！他們突然遇到了一頭熊，一開始並沒有發現，直到小哥察覺到不對勁把燈打開了…

那頭熊站起來都快一米八了，直直地杵在他們和木屋的中間。熊衝着他們喘着粗氣，聲音大得像恐龍一樣，把全家人嚇愣住了，完全反應不過來。

就在危機時刻，平時總是懶懶散散的Daisy站了出來，從熊的後面發起了攻擊。

有了狗子打響的第一槍，小哥終於反應了過來，趕緊帶着家人跑進木屋，然後自己抓起獵槍跑了出去。

但屋外的Daisy和熊已不知所蹤，只能遠遠地聽到Daisy在森林裏的嚎叫和斷斷續續的打鬥聲。

小哥順着聲音找了好久都沒有找到，直到狗子的哀嚎聲漸漸停止了，他聽到熊開始往森林外面逃竄。

終於，他花了兩個小時才找到奄奄一息的Daisy，牠正蜷縮在一棵樹旁。狗子傷痕累累，到處都是擦傷，毛髮上被染成了血污，髖部骨折和腿部都骨折了…

可當牠看到小哥的時候，還是緩緩搖起了尾巴，輕輕地拍打着地面上。

小哥感動又心疼，要知道當時Daisy已經15歲高齡了，平時膽子特別小，在家裏連拖把打掃牠都會害怕，卻在這麼危險的時刻選擇為主人勇敢。

評論區有人詢問狗子是否康復了，希望能得到一個溫暖的結局。

好在事實也正是如此。

小哥説Daisy如今經常在家裏各種轉悠，因為受傷加上年紀大，已經很少出門了。

「我剛剛給了牠一塊豬排，牠今天也該洗澡了。」

看，只要你對狗狗好，牠們就會用命保護你。

不得不説，狗狗的愛總是勇敢赤誠，這，或許就是我們喜歡牠的原因吧～

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