女子領養小邊牧遭狗媽按手哀求別帶走　最終她這樣做換來美滿結局

浙江杭州一位牛小姐到流浪動物基地領養狗狗，當她選定一隻幼犬時，小狗的邊境牧羊犬媽媽從籠子裡把前腳放在牛小姐的手上，用悲傷的眼神望著她，捨不得離開孩子，頓時讓她的心都融化了，最後給了浪浪母子最棒的結局。



牛小姐表示，這隻邊牧是兩個月前遭遺棄，當她準備將幼犬帶走時，邊牧就一直按著她的手不讓她走，牛小姐說只要一把手放低，狗媽媽就會把手搭在她手背上，看起來非常不捨和孩子分離，彷彿在懇求她別帶走寶寶。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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狗媽媽的反應讓牛小姐相當感動，決定讓牠們母子團聚，她說先把狗寶寶接回家，一周後緊接著就去把邊牧接回來。邊牧和寶寶一家團圓感覺非常開心，小狗也不斷撲咬和媽媽撒嬌，享受天倫之樂。

牛小姐呼籲飼主們不要隨意棄養，也希望盡量以領養代替購買。網友表示：「飼主沒拆散母子超善良」、「這是最完美的結局」、「邊牧挺好的阿，都收編吧」、「狗媽媽感覺快哭了，知道這一別就是永別」、「好仁一生平安」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】