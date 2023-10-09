法鬥想硬擠佔美短小窩　遭強烈反抗爆咬　結果貓狗和諧畫面出現了

家裡貓狗搶地盤？一隻法國鬥牛犬想要攀上美國短毛貓的紙箱窩，即使遭到對方防衛反擊仍不屈不撓，最後一貓一狗共擠在小小箱子上，相當逗趣。



一名飼主分享，家裡的法國鬥牛犬盯上美國短毛貓的貓抓板紙箱，硬是想要爬上去跟牠擠，美短原本在上面睡得好好的，突然被肥嘟嘟的法鬥干擾不太開心，彈起來咬牠屁股想把牠趕下去。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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不過皮粗肉厚的法鬥完全不受影響繼續強行硬擠，貓咪鬥不過狗狗，最後只能無奈與他共處，只見法鬥縮在角落，雖然緊貼牆壁感覺不太舒適，仍成功攻占一席之地；美短被迫「分享」甩著尾巴擺出臭臉，看起來相當不爽。

網友表示：「狗狗臉皮和身體的皮一樣厚」、「狗狗完美詮釋掩耳盜鈴」、「法鬥防禦點滿，貓貓打不穿」、「貓：家這麼大幹嘛硬擠？」、「最後貼貼好可愛」、「有種可憐兮兮的猥瑣感」、「牠們平常感情應該是不錯啦」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】