帶捷克狼犬露營時被流浪狗媽託孤　因自家狗狗這行為小黑狗有家了

大家好，我是菠菜。

或許你聽過這樣一句話：「父母之愛子，則為之計深遠。」



大概意思是説，如果父母真的愛孩子，就會為他們做長遠考慮。這種情感，在今天要講得流浪狗媽身上體現得淋漓盡致……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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前陣子，網友和老公帶著兩隻狗狗去露營，凌晨4點卻被窸窸窣窣的聲音吵醒，起來查看發現車底下有一隻剛滿月的小黑狗。

網友有些奇怪，因為附近露營的人已經走得差不多了，小狗是怎麼跑到這裏來的呢？她找了一圈，發現遠處站著一隻疑似狗媽的流浪狗，牠就站在那裏看著。

確認網友看到了小狗，狗媽就一步三回頭走了：「孩子，這是媽媽能為你掙的最好的命了…」

附近的人説，流浪狗媽以翻垃圾為生，已經有些養不活小狗了。也許剛好看到網友牽著自家狗狗，發現牠們被養得很好，所以這才悄咪咪地把小狗送過來，希望牠能過上好的生活。

雖然理解狗媽的愛子之心，但網友卻有些猶豫，因為家裏已經有兩隻狗狗了，她也並沒有再養一隻狗的打算。

彷彿察覺到了她的心思，小狗一路都乖乖地跟著他們，盡力討好。網友老公給牠清理跳蚤的時候，也一動不動地躺著，滿臉開心。

善良的網友最終決定把小狗帶回家，給牠起名叫“煤球”。有家的煤球，跟著愛自己的主人經歷了許多狗生中的第一次：第一次吃肉；第一次看大海；……

故事被分享出來後，評論區都被感動到了：「人間沒有天使，媽媽就是天使。」也有人説，可能是網友家的捷克狼犬先答應了狗媽。

因為她家裏的兩隻狗狗都是捷克狼犬，是一種領地意識極強的護衞犬，如果沒有牠們的同意，流浪狗媽甚至不能靠近這個帳篷一步。

狗媽：「這家條件怎麼樣？」兩隻捷克狼犬：「有車有房環遊世界，孩子放下來，姐罩著…」

最後，希望所有的狗狗能像煤球一樣幸運，擁有一個溫暖的家！

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】