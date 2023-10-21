家中貴婦犬戀上鄰居狗狗 情人節更收到特別禮物 牠倆真的好甜啊
撰文：狗與愛的世界
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嗨，我是小軟柿子。原來狗子談起戀愛來，也是很好磕的！
前段時間，網友帶着混血小貴婦犬「Winnie」，搬到了新家。
作為一隻活潑開朗的小女狗，Winnie很快就適應了新的環境。有一次，網友帶牠去散步的時候，無意間發現鄰居也養了狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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認識新朋友的Winnie很開心，直接站在窗前和對方貼貼……
「你好帥，我好愛！」牠花痴的樣子，給網友逗樂了，尋思着：「我家女兒好像墜入愛河了！」和鄰居攀談後得知，他家養的狗子叫「Chips」。
自此，Winnie每天出門散步經過鄰居家，都在站起來看看「心上狗」在不在家。如果見不到，就會十分失落，甚至連散步都提不起興趣。
更離譜的是，牠竟然記住了Chips出門的聲音，一旦聽到，不管在做什麼都會立馬跑到大門口去和對方打招呼。
可惜，由於主人們遛狗的時間不同，兩隻小傢伙一直未能正是見面。「想你，什麼時候能見上一面啊！」
直到情人節當天，故事突然發生了轉機。網友在家門口發現了一份禮物，打開發現，收件人竟然是Winnie！
裏面是一個玩具和一封手寫的卡片，字雖然寫得歪七扭八，但落款是Chips..…Winnie則好似有了心靈感應一般，開心地上蹦下跳。
為了哄小女兒開心，網友也買了一份回禮送給鄰居，並邀請Chips一起出門玩。於是，兩隻小傢伙終於迎來第一次約會了。
一開始，Winnie還有些小矜持和小緊張，不敢主動上前，但很快就恢復了開朗的本性，和Chips一起甜蜜地吃起了狗狗雪糕。
雙方家長也十分滿意，還沒結束就開始計劃第二次約會了。
所以，以後可別再説什麼「單身狗」了哈，畢竟狗都有戀愛可以談……哈哈哈哈！
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