狗狗四肢癱軟不停咳嗽　主人以為得了絕症哭著求醫　結果竟是演的

大家好，我是糖刺梨。

最近，不少網友分享了他們以為狗子得了絕症，最後醫生的診斷結果丟死人的經歷，笑吐了哈哈哈...



Part 01

韓國一隻叫Darong的小白狗，連續兩個月都有「身患絕症」的表現，導致主人每天以淚洗面。具體症狀就倆字，嚇人！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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牠會在家不停地咳嗽、站不穩、有時候還會乾嘔，儼然一副病入膏肓、奄奄一息的模樣..更崩潰的是，主人早就在第一時間帶牠去看了醫生。

驗血、X光、聽診...該做的檢查都做了，醫生看完結果也驚了：「狗子啥毛病也沒有啊！」

回家的路上，狗子確實看着健康活潑，能跑能跳，之前病怏怏的樣子都不見了。但只要一回家，小傢伙又開始咳嗽打乾嘔。

朋友們也説，壞了，狗狗不會是得什麼醫生也查不出的絕症了吧。主人不信這個邪，她猜測是家裏有什麼東西讓狗子過敏了。

於是，她每天都仔仔細細把家裏清掃一遍，避免空氣裏有雜物讓狗子吸入。可...還是一點用都沒有。

只有每天出門的時候狗子才會看起來比較開心、健康。聽到這個消息，醫生笑了，他表示：這貨病因就一個——裝的。牠知道只要自己一病，就可以在外面多玩會兒。

得知真相的主人哭笑不得，決定好好「懲罰」一下狗子。之後牠再咳嗽，主人就假裝準備帶牠出門，但走到門口，就立馬往回走，虛晃狗子一槍。

狗子也懵了，知道自己的詭計被識破了，再也沒咳嗽過哈哈哈...如此精湛的演技，今年的奧斯卡金像獎沒牠我不看...

Part 02 其他狗狗的裝病例子

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另一位外國網友也説自己的狗子總是發出刺耳的咳嗽聲，她立馬給狗子帶去了醫院。 該做的檢查都做了，醫生看檢查報告懵逼了，狗子明明一切正常。

究竟是哪裏出了問題... 醫生突然讓網友也來咳嗽一下，結果，她一咳嗽狗狗就開始咳嗽。 原來，他們全家都感冒了，狗狗不過想要融入他們罷了...

還有網友帶狗子散步的時候經歷的驚魂一刻： 原本散步得好好的，可牠突然一瘸一拐，很快就躺在地上不能動彈。 主人趕緊開車把牠送到急診裏，一路上閃回了和狗狗擁有的幸福時刻，生怕狗子沒了。 醫生檢查完卻樂了，説：狗子只不過是被螞蟻咬了一口，牠的戲精本質藏不住了。

還有更奇葩的哈哈哈哈... 網友説每次她的狗子和她一起去姐姐家，就會吐。 她立刻帶狗狗去看病，錢包裏一下少了700美元。醫生的回答卻讓她差點笑哭： 「狗狗討厭你姐姐的孩子，所以牠要用嘔吐來表現自己討厭他。」

也有的主人就是大冤種。 花了280美元給狗狗做檢查，醫生最後説，狗狗看着不舒服是因為憋了一個屁... 山上的筍都被狗子奪完了！

這位網友花了1200元給自己潑了一盆冷水。 狗子每次對家人説的話都毫無反應，網友覺得牠一定是聾了。醫生卻笑了，説牠耳朵靈得很，只是根本不想搭理他們。

最後這隻貪吃的德牧寶寶，差點把主人嚇到歸西，花了600美元做身體檢查，結果是脹氣哈哈哈哈！

實在是太烏龍了哈哈哈哈..……

但好在一切都是虛驚一場，畢竟對主人們來説，毛孩子們健康快樂，就是最好的結局！ 國慶快樂！

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