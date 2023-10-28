親人黑白貓天生樣子有點怪　義工温馨提示：別介意！牠可愛極了

前段時間，一隻奶牛貓被送到了英國沃靈頓的收養中心。主人因生病無法繼續照顧牠，所以拜託機構的工作人員幫忙找領養。



小貓很可愛，性格温順，特別親人，很喜歡摸摸和貼貼，機構覺得貓送養出去應該不難。！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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工作人員牠做了一個全面檢查，才發現這隻貓咪有點不一般。之前以為牠的鼻子有點大，但面部掃描後顯示牠竟然有兩個鼻子！

獸醫說，貓貓的面部區域先天畸形，像是唇齶裂這種並不罕見，但是兩個鼻子這種真的是從業這麼多年都沒見過。

他們推測小貓可能是在貓媽子宮發育時受到了一些特殊因素影響所導致的。

幸運的是，一般像這種先天性畸形會影響貓咪的健康，但小貓除了兩個鼻子，沒有什麼其他問題。

後來，機構根據電影《魔法保姆麥克菲（Nanny McPhee，魔法保姆麥菲）》給牠取名為保姆麥克菲，希望能為牠找到一個新家。

怕大家擔心畸形會遺傳，機構特別聲明會在貓咪被領養前給牠做好絕育手術。麥克菲的訊息在網上發酵後，很多網友都心動了，希望收養這隻特別的小貓。

後續，機構會經過審查，為貓咪找到一個合適的領養人。

不知道為啥，貓這種生物就很神奇，哪怕牠長了兩個鼻子，我都覺得好可愛哈哈！

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