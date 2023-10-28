貓咪慢性腎病是最大健康殺手？新科技微裝置帶來希望：腎貓獲新生

當你聽到「詹姆斯·狄恩（James Dean, 占士甸）」這名字，你可能會想到那位叛逆無故的好萊塢巨星。但今天，我們要講的是一隻患有慢性腎病的貓，與他生命中的真實科技英雄。



這隻名為「詹姆斯·狄恩」的貓，曾享受著無憂的生活，直到一天突然患上了慢性腎病。起初，特殊飲食幫助控制了他的病情。但一年後，主人發現詹姆斯的食慾銳減，體重驟降。經由完整的診斷測試，他的超音波檢查顯示雙腎都有嚴重的結石阻塞。由於腎臟無法很好地再生，腎結石對貓來說是一大挑戰。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

專家們建議了幾種治療選項，但最終認為「安樂死」可能是最合適的選擇。不滿意這些建議的飼主尋求了更多的專業意見，最後被轉介到了德克薩斯A&M。

對於這樣的狀況，許多傳統治療方法可能會選擇放棄。但現代科技為「詹姆斯·狄恩」締造了奇蹟。

在德克薩斯A&M大學的動物醫院，這隻迷人的橘貓遇見了「皮下分流裝置」的神奇力量。這奇妙的小裝置能將尿液直接從腎臟引導到膀胱，避免了結石帶來的阻礙。

皮下分流裝置 尿液繞過結石直達膀胱

這是多麼酷的技術啊！想像一下，它就像是給小貓的腎臟安裝了一個小型的超級高速公路，不再被結石給「塞到路上」，直接快速到達目的地。

對於「詹姆斯·狄恩」來說，這不只是科技的進步，這直接給了牠第二次生命。在經過這次的治療後，牠不僅恢復了健康，而且又回到了他喜愛的日常生活中：和牠的兄弟姐妹玩耍、午夜時分與主人親密相擁。

而這全都歸功於那些致力於動物健康的醫學專家和科學家。他們通過不斷的創新和研究，使得一些看似不治之症的疾病得到了有效的治療方法。

獸醫界的專家鼓勵所有的寵物主人，當你的寵物遇到健康問題時，不要放棄。科學和技術正在不斷地推進，創建新的治療方法和技術。就像「詹姆斯·狄恩」所經歷的那樣，有時一個小小的技術改變，就可能為你的寵物帶來全新的生命。

參考出處：1.TEXAS A&M UNIVERSITY

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【本文獲「明日科學」授權轉載。】