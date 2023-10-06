優雅白貓吃飯時間拋開偶包　挖土機式暴風吸食 ：形象全沒崩潰了

這是一輛地表最可愛的挖土機！大陸社群平台微博上流傳一段影片，內容是一隻外表可愛的白色貓咪一到放飯時間便啟動「挖土機模式」，不斷鏟起飼料往自己嘴巴送，貪吃模樣與湊近鏡頭的可愛神情擄獲不少網友的心。



從影片中可以看到，小白貓眼見主人放飯，趕緊湊上前張開嘴巴「大快朵頤」，並不斷前後移動試圖一次吃下最多飼料，雖然食物總是會從嘴角掉下來，但貓咪仍吃得相當開心。而貓貓湊近鏡頭「懟臉」暴風吸食的模樣讓網友看了都直呼「畫面太療癒啦。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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影片被分享到網路上後，累積超過249萬次觀看次數，吸引大批網友湧入留言表示「差點把我吃進去」、「炫100粒掉90粒」、「它沒張嘴前，我甚至覺得有點優雅​​」、「這啥貓糧這麼好吃！給個連結我也嚐嚐」、「好喜歡這樣吃飯飯的貓咪，我家以前也這樣吃，自從餵零食之後就不這樣吃貓糧了」、「多虧我離得遠差點咬我手了」、「呀～我要被貓貓吃掉啦」、「挺溫柔的一隻小貓咪，怎麼吃飯這麼兇猛。」

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