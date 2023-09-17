大盜家貓常偷竊憐居物品　這晚牠持刀闖入臥室　奴才：我做錯什麼

小貓殺死主人的概率很低，但絕不是0。



凌晨三點，網友@Jay Phoenix 被卧室的敲門聲吵醒了，他知道是自己的小貓「Gingee」，但不想理會。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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因為這個小破貓每天早上5點鐘都會叫他和妻子起牀，對於喜歡賴牀的兩口子來說非常絕望。

但妻子心軟了，起牀打開了卧室的房門，然後看到Gingee帶着一把刀站在卧室門口？？？

怎麼個事？這貓不對勁啊！夫妻倆當場全都傻眼，趕緊得去翻看監控……只見深更半夜，Gingee叼着一把刀像個強盜一樣，氣勢洶洶地通過貓門回家。

「不會是總關卧室的門，牠生氣了吧？」網友暗戳戳地想。

要知道Gingee是小區裏有名的貓咪盜賊，經常外出偷竊鄰居的物品，為此夫妻倆也非常頭疼，每周都會在固定時間發社區帖子，請鄰居們認領。

畢竟都是老熟貓了，鄰居們也表示理解。

之前牠帶來的東西也比較常見，像是什麼垃圾，小動物、玩具…要麼就是什麼兒童泳鏡，花盆，廚房漏勺之類的，從來都沒有帶過武器回家。

這次的意外之舉，讓網友和妻子的頭皮發麻，但他並沒有責備貓貓。畢竟就算是一把刀，也是小貓咪帶回家的禮物嗚嗚！

不過話說回來，網友還是打算給家裏安裝一個金屬探測器，以防止小貓咪有一天帶回來什麼奇怪的作案工具……刀了自己哈哈哈

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