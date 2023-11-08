公園驚見狗狗四肢完全消失浮空狂奔　絕無P圖　真相竟然是這樣

這到底是什麼生物？最近一組照片在網路上瘋傳，一隻長出狗臉的小獅子在草地上狂奔，但卻完全沒看到牠的四肢，就這樣浮空在草原上跑動，詭異的模樣讓不少網友傻眼質疑是不是P圖。



X(原推特)一名網友「potechi_yade」曬出兩張照片，只見一隻長的神似小獅子的狗狗開心笑著在公園草地上奔跑，但牠的四肢卻完全消失，從兩張照片可以看出牠浮空在草地上跑，詭異又可愛的模樣吸引不少網友討論。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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飼主表示，這隻像獅子的狗狗叫做波特奇(Potechi)，是比熊犬與貴賓犬的混血，當天在拍照的時候因為波特奇很嗨在地上狂奔，一身毛茸茸的狗毛把牠的四肢全部隱藏起來了，才會變成這樣的照片，強調絕對沒有經過後製。真相曝光後網友留言表示「我本來真以為是P圖，沒想到是真的」、「乍看還真的很像雪人」、「飼主很會拍照」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】