汪星人髮型很重要？狗界「道明寺」見女友前gel頭　還配霸氣金鍊

一名網友日前在爆廢公社二館貼出一隻黑狗「為了見女朋友」而改造的帥帥造型，乍看有《流星花園》道明寺感覺，吸引了1千多人點讚，不少網民也紛紛在留言區貼出各式各樣的照片跟哏圖。



照片中的黑狗狗戴著誇張的刺蝟頭、紅頭巾，跟一條金項鍊，配上一臉不屑的表情，看起來有夠派的樣子，表情很有戲，讓人啼笑皆非，網民們也不禁回想起20年前偶像劇《流星花園》。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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汪星人神情超級神似劇中由言承旭飾演的男主角「道明寺」，紛紛直呼「道明寺！是你嗎！你怎麼變那麼黑阿！」、「阿寺你去哪了啊！」

甚至有人發出另一隻同樣是黑狗，臉蛋一樣但氣場完全不同，讓他直呼「髮型果然很重要！」

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