流浪狗倒在車禍現場全身僵硬　網民都嚇到崩潰　真相也太好笑了

嗨，我是小軟柿子。有些故事不看到最後，都不知道究竟發生了什麼！



智利一廣場內，消防隊和醫學院的學生正在進行急救演練：他們模擬自行車被汽車撞倒，騎車的人躺在地上等待着救援。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

原本一切都在按照計劃進行，突然一隻狗狗出現，有樣學樣地倒在了「傷者」身邊。

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牠四腳朝天地躺着，看起來十分僵硬，無論周圍人怎麼招呼都毫無反應……

在場的人嚇了一跳，以為牠已經「死了」，慌忙上前檢查。正當他們手忙腳亂地檢查時，狗子突然「詐屍」了，牠翻了個身，笑嘻嘻地看着。

原來牠根本沒有受傷，只是看到有人倒地過來湊個熱鬧：好在是一場烏龍，看在狗子這麼配合的份上，消防員也按照正規流程對牠進行急救和安撫。

演練完成，狗子也活蹦亂跳地爬了起來。後來這件事情被分享到網上，當地的網友們紛紛表示認識這隻狗子！

牠叫「吉甘特」，雖然是一隻流浪狗，卻一直很很多人投餵和寵愛着：「廣場上有活動時吉甘特都會跑來參加，牠喜歡成為被關注的焦點，總是逗得我們開懷大笑。」

咱就是説，就衝這演技，下屆奧斯卡沒有牠我都不看！

PART 2

一天，網友@謝小靜 上班午休時打開了家裏監控，想看看愛犬「粉粿」。

沒想到，瞬間驚呆：只見粉粿趴正在客廳裏啃咬一個不明物體，前爪和臉上全都被染成了紅色，就像受傷了一樣流血不止，場面十分驚悚……

網友被嚇到胃痙攣，顧不上那麼多，立刻找領導請假。她到家第一時間奔向粉粿，狗子卻一臉疑惑地抬起頭：「你咋這麼早就回來了？」

顧不得傷心，網友趕緊把牠抱在懷裏檢查，看看哪裏受了傷……直到，她看見自己的口紅從狗爪子裏滑出來。

嚯，原來是自己出門忘了關卧室門，這貨就翻了她的化妝包，偷口紅給自己染了個色。看着一臉傻笑的粉粿，網友哭笑不得，不過保險起見還是帶牠去醫院檢查了一下。

好在牠沒有誤食任何危險物品，網友總算鬆了一口氣。

鬱悶的是，由於牠偷的口紅主打一個「不掉色」，網友反覆清洗了好幾天，才把牠身上的口紅洗乾淨。

PART 3

一天，貓狗雙全的小姐姐@王姿尹 發現陽台上的貓砂被邊牧「Saki」挖了出來。看着滿地狼藉，小姐姐沒忍住教訓了牠幾句。

可沒想到，第二天同樣的一幕又發生了，她十分疑惑：「講道理，以邊牧的智商應該不會犯一樣的錯誤啊！」

第三天，小姐姐留了個心眼。她發現自己前腳走進陽台，狗子後腳就跟了進來，當着她的面開始在貓砂盆裏拉屎……

拉完還學着小貓的樣子埋起來，然後一臉傲嬌地看着網友：「快誇我快誇我，是不是很厲害！」

嚯，原來牠是在學習用貓砂盆上廁所呢。網友推測可能是因為自己這兩天生病，沒怎麼出門，所以Saki才學着在家裏上廁所，減輕自己的遛狗負擔吧。

嗚嗚嗚，修狗果然是世界上最可愛且貼心的存在！

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