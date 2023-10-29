流浪狗倒在車禍現場全身僵硬　網民都嚇到崩潰　真相也太好笑了

撰文：狗與愛的世界
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嗨，我是小軟柿子。有些故事不看到最後，都不知道究竟發生了什麼！

智利一廣場內，消防隊和醫學院的學生正在進行急救演練：他們模擬自行車被汽車撞倒，騎車的人躺在地上等待着救援。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

原本一切都在按照計劃進行，突然一隻狗狗出現，有樣學樣地倒在了「傷者」身邊。

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牠四腳朝天地躺着，看起來十分僵硬，無論周圍人怎麼招呼都毫無反應……

在場的人嚇了一跳，以為牠已經「死了」，慌忙上前檢查。正當他們手忙腳亂地檢查時，狗子突然「詐屍」了，牠翻了個身，笑嘻嘻地看着。

原來牠根本沒有受傷，只是看到有人倒地過來湊個熱鬧：好在是一場烏龍，看在狗子這麼配合的份上，消防員也按照正規流程對牠進行急救和安撫。

演練完成，狗子也活蹦亂跳地爬了起來。後來這件事情被分享到網上，當地的網友們紛紛表示認識這隻狗子！

牠叫「吉甘特」，雖然是一隻流浪狗，卻一直很很多人投餵和寵愛着：「廣場上有活動時吉甘特都會跑來參加，牠喜歡成為被關注的焦點，總是逗得我們開懷大笑。」

咱就是説，就衝這演技，下屆奧斯卡沒有牠我都不看！

PART 2

一天，網友@謝小靜 上班午休時打開了家裏監控，想看看愛犬「粉粿」。

沒想到，瞬間驚呆：只見粉粿趴正在客廳裏啃咬一個不明物體，前爪和臉上全都被染成了紅色，就像受傷了一樣流血不止，場面十分驚悚……

網友被嚇到胃痙攣，顧不上那麼多，立刻找領導請假。她到家第一時間奔向粉粿，狗子卻一臉疑惑地抬起頭：「你咋這麼早就回來了？」

顧不得傷心，網友趕緊把牠抱在懷裏檢查，看看哪裏受了傷……直到，她看見自己的口紅從狗爪子裏滑出來。

嚯，原來是自己出門忘了關卧室門，這貨就翻了她的化妝包，偷口紅給自己染了個色。看着一臉傻笑的粉粿，網友哭笑不得，不過保險起見還是帶牠去醫院檢查了一下。

好在牠沒有誤食任何危險物品，網友總算鬆了一口氣。

鬱悶的是，由於牠偷的口紅主打一個「不掉色」，網友反覆清洗了好幾天，才把牠身上的口紅洗乾淨。

PART 3

一天，貓狗雙全的小姐姐@王姿尹 發現陽台上的貓砂被邊牧「Saki」挖了出來。看着滿地狼藉，小姐姐沒忍住教訓了牠幾句。

可沒想到，第二天同樣的一幕又發生了，她十分疑惑：「講道理，以邊牧的智商應該不會犯一樣的錯誤啊！」

第三天，小姐姐留了個心眼。她發現自己前腳走進陽台，狗子後腳就跟了進來，當着她的面開始在貓砂盆裏拉屎……

拉完還學着小貓的樣子埋起來，然後一臉傲嬌地看着網友：「快誇我快誇我，是不是很厲害！」

嚯，原來牠是在學習用貓砂盆上廁所呢。網友推測可能是因為自己這兩天生病，沒怎麼出門，所以Saki才學着在家裏上廁所，減輕自己的遛狗負擔吧。

嗚嗚嗚，修狗果然是世界上最可愛且貼心的存在！

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帶捷克狼犬露營時被流浪狗媽託孤　因自家狗狗這行為小黑狗有家了你願意把自己5年壽命給狗狗嗎？牠曾護主與熊搏鬥　網民感觸很值家中貴婦犬戀上鄰居狗狗　情人節更收到特別禮物　牠倆真的好甜啊送貨司機用零食和毛孩交朋友　這份來自狗狗的最後禮物令他秒淚崩女子領養小邊牧遭狗媽按手哀求別帶走　最終她這樣做換來美滿結局法鬥想硬擠佔美短小窩　遭強烈反抗爆咬　結果貓狗和諧畫面出現了

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】

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