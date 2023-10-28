乖乖狗女被流浪狗拐走 回家後一胎生9寶 主人哭暈：全都不像牠
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
嗨，我是菠菜呀～小姐姐@可可是隻哥基 養了一隻可愛的小哥基可可，沒想到帶回老家後卻被村裏最潦草狗子“小花「拐走」，還懷孕了！
10月15日，可可一整天都待在小姐姐準備的產房裏面，她估摸着狗子快生了，一直守在旁邊。果然，當天狗子陸續生了9隻小崽崽，7隻妹妹和兩隻弟弟。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+6
之前產檢時醫生説牠肚子裏可能有10隻，但生完第9隻後，等了很久都沒見再有動靜。
看了小狗的模樣，網友當場就想哭了…因為大部分都是黑白的，隨了牠們的潦草爹小花，只有一兩隻偏棕色的像可可，就真的很難評！
小花的基因是真強大啊！而且自從開始帶娃，可可肉眼可見地憔悴了……每天除了奶孩子還是奶孩子，狗聽了都只搖頭。
為了給崽子們提供充足的營養，可可硬生生從一隻一天只吃一頓的挑食小狗，變成一天補四頓。
只要外面有風吹草動，可可就會立馬警戒起來，生怕有壞人傷害牠的孩子。害，當媽哪有不瘋的呀！？
小姐姐心疼得不行，只好和男友一起幫忙看孩子，還見縫插針地帶可可出去溜溜，放鬆一下。因為狗狗太多，小姐姐實在養不下，決定等小狗斷奶後留下三四隻，其餘的找領養。
如果浙江附近的小夥伴感興趣的話可以聯繫@可可是隻基 看看。
Part 02
不得不説，孩子他爸的基因真的很重要。
網友@歡月 前段時間救助了一隻懷孕的流浪狗，名字叫薯條。狗子長的特別漂亮，看起來就像一隻小狐狸。
讓她忍不住期待起了小狗的顏值，直到薯條終於生了，然而……一個個長得五花八門的，就是沒一隻像媽媽的。
不能説一模一樣吧，只能説毫不相干。
網友欲哭無淚：「不知道還以為這些都是你收養的呢！」
害，勸網友先別失望，沒準養着養着就好看了呢！
延伸閱讀：2汪打架被強行分開 更以親吻方法和解 汪羞恥到爆：沒臉做狗
+5
帶捷克狼犬露營時被流浪狗媽託孤 因自家狗狗這行為小黑狗有家了家中貴婦犬戀上鄰居狗狗 情人節更收到特別禮物 牠倆真的好甜啊送貨司機用零食和毛孩交朋友 這份來自狗狗的最後禮物令他秒淚崩女子領養小邊牧遭狗媽按手哀求別帶走 最終她這樣做換來美滿結局狗狗突然不愛出門 主人以為牠太熱替剪毛 結果原來牠在提醒這事救起一隻遇車禍大耳浪浪 送醫後專家驚覺牠不是普通狗：是新物種狗狗和狼不只靠嗅覺 新研究揭示牠們還能靠這感官找食物：記得的韓國奶奶説自家狗狗36歲遭全網質疑 結果一調查…牠還真是70後
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】