乖乖狗女被流浪狗拐走　回家後一胎生9寶　主人哭暈：全都不像牠

嗨，我是菠菜呀～小姐姐@可可是隻哥基 養了一隻可愛的小哥基可可，沒想到帶回老家後卻被村裏最潦草狗子“小花「拐走」，還懷孕了！



10月15日，可可一整天都待在小姐姐準備的產房裏面，她估摸着狗子快生了，一直守在旁邊。果然，當天狗子陸續生了9隻小崽崽，7隻妹妹和兩隻弟弟。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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之前產檢時醫生説牠肚子裏可能有10隻，但生完第9隻後，等了很久都沒見再有動靜。

看了小狗的模樣，網友當場就想哭了…因為大部分都是黑白的，隨了牠們的潦草爹小花，只有一兩隻偏棕色的像可可，就真的很難評！

小花的基因是真強大啊！而且自從開始帶娃，可可肉眼可見地憔悴了……每天除了奶孩子還是奶孩子，狗聽了都只搖頭。

為了給崽子們提供充足的營養，可可硬生生從一隻一天只吃一頓的挑食小狗，變成一天補四頓。

只要外面有風吹草動，可可就會立馬警戒起來，生怕有壞人傷害牠的孩子。害，當媽哪有不瘋的呀！？

小姐姐心疼得不行，只好和男友一起幫忙看孩子，還見縫插針地帶可可出去溜溜，放鬆一下。因為狗狗太多，小姐姐實在養不下，決定等小狗斷奶後留下三四隻，其餘的找領養。

如果浙江附近的小夥伴感興趣的話可以聯繫@可可是隻基 看看。

Part 02

不得不説，孩子他爸的基因真的很重要。

網友@歡月 前段時間救助了一隻懷孕的流浪狗，名字叫薯條。狗子長的特別漂亮，看起來就像一隻小狐狸。

讓她忍不住期待起了小狗的顏值，直到薯條終於生了，然而……一個個長得五花八門的，就是沒一隻像媽媽的。

不能説一模一樣吧，只能説毫不相干。

網友欲哭無淚：「不知道還以為這些都是你收養的呢！」

害，勸網友先別失望，沒準養着養着就好看了呢！

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